Türk Telekom'dan 'Sil Süpür' duyurusu
31 dakika önce
Türk Telekom, kullanıcılarına GB ve dakika hediye ettiği Sil Süpür kampanyasın Ramazan Bayramı'nda süreceğini duyurdu.
Türk Telekom
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:01 Kaynak: İHA
, kullanıcılarına GB ve dakika hediye ettiği Sil Süpür kampanyasın Ramazan Bayramı
'nda süreceğini duyurdu.
Bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom, 'Sil Süpür' kampanyası birinci yılını geride bıraktı. Geçtiğimiz yıl Türk Telekom Online İşlemler Uygulaması üzerinden hayata geçirilen ve bugüne dek 200 milyonu aşkın hediye dağıtan Sil Süpür, Ramazan Bayramı tatilinde de kullanıcılarına GB ve dakika hediye etmeye devam edecek.
Yapılan şirket açıklamasına göre Türk Telekomlulara, hediye GB ve konuşma hakkı, MUUD üyeliği gibi pek çok avantaj sağlayan, önümüzdeki dönemde faturalı, faturasız bütün bireysel müşterilerine hediye vermeye devam edecek olan Sil Süpür sayesinde, platformun ziyaret sayısı 3'e katlandı. Türk Telekom Online İşlemler uygulaması 30 Milyon indirilme rakamına yaklaşırken, 4.5 beğeni puanı ile en çok beğenilen uygulamalar arasında yerini aldı. - İSTANBUL
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