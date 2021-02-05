Türk Telekom'dan Tivibu'lu internet paketleri - Son Dakika

Türk Telekom'dan Tivibu'lu internet paketleri

05.02.2021 10:33
Türk Telekom'dan Tivibu'lu internet paketleri, System.String[]

Türk Telekom, limitsiz fiber internete ek olarak yeni nesil televizyon deneyimi yaşatan dijital TV platformu Tivibu'yu tek pakette müşterilerine sunuyor.

Türk Telekom, limitsiz fiber internete ek olarak yeni nesil televizyon deneyimi yaşatan dijital TV platformu Tivibu'yu tek pakette müşterilerine sunuyor.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Tivibu'lu İnternet kampanyası kapsamında yüksek hızlı limitsiz internet ile zengin ve güncel içerikler sunan Tivibu'ya aynı pakette avantajlı fiyatlarla sahip olunabiliyor.

16 mbps ile 100 mbps arasında değişen hız seçenekleri bulunan kampanyada, Türk Telekom'lular, içerik tercihlerine göre Tivibu'nun Aile, Sinema ya da Süper paketlerinden birini satın alabiliyor.

Tivibu'lu İnternet paketleri 104,90 TL'den başlayan fiyatlarla sunuluyor.

Türk Telekom, İnternet, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türk Telekom'dan Tivibu'lu internet paketleri - Son Dakika Ekonomi


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