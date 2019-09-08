Son Dakika Haberleri: Türk Telekom'dan Türkiye'deki en büyük 500 şirkete destek
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Türk Telekom'dan Türkiye'deki en büyük 500 şirkete destek

55 dakika önce

Türk Telekom, Türkiye'deki en büyük 500 özel şirketin sıralandığı Capital 500 listesindeki tüm şirketlere hizmet ve çözümler sunduğunu açıkladı.

Türk Telekom'dan Türkiye'deki en büyük 500 şirkete destek, System.String[]

Türk Telekom, Türkiye'deki en büyük 500 özel şirketin sıralandığı Capital 500 listesindeki tüm şirketlere hizmet ve çözümler sunduğunu açıkladı.


Türkiye'nin entegre iletişim hizmetlerini bir arada sunan Türk Telekom, sahip olduğu entegre yapısı ile kurumsal alanda mobilden sabit internet ve sese, bulut hizmetlerinden veri ve siber güvenlik merkezi hizmetlerine, kadar ülkenin en büyük 500 şirketinin tüm iletişim ve teknoloji ihtiyaçlarını tek noktadan karşıladığını duyurdu. Şirketlerin sahip olduğu potansiyeli zirveye çıkarmayı ve daha da güçlendirmeyi hedefleyen Türk Telekom, şirketlere yalnızca bugüne değil, yarına da hazır olmalarını sağlayacak yeni nesil kurumsal çözümler sunuyor.


Yapılan açıklamada; Capital 500 listesindeki tüm şirketlerin teknoloji ortağı olan Türk Telekom, kurumsal internet erişim paketlerinden bulut bilişime, veri merkezi hizmetlerinden akıllı çözümlere, siber güvenlik hizmetlerinden IoT (Nesnelerin İnterneti) çözümlerine kadar, şirketlerin tüm iletişim ihtiyaçlarına yönelik çözüm ve ürünleri tek elden sunuyor. - İSTANBUL

Türk Telekom, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 12:51 Kaynak: İHA
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