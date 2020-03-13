Türk Telekom'dan uzaktan eğitime destek

Koronavirüs ile ilgili alınan önlemler kapsamında, Cumhurbaşkanı başkanlığında tüm bakanların katıldığı toplantı sonrası okulların tatil edilmesi ve online eğitim sürecinin başlatılması kararı üzerine Türk Telekom bir açıklama yaptı. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, fiber altyapısı ve SEBİT online platformu ile tüm öğrencilere desteğe hazır olduklarını belirtti.



Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Virüsün dünyadaki etkilerini uzun süredir takip ediyorduk. Türk Telekom olarak altyapı yatırımlarımızı sık sık kamuoyuyla da paylaşmıştık. Online eğitim ile ilgili de şirketimiz SEBİT'in yıllara dayanan bilgi ve tecrübesi var. Salgının dünyada yayılma sürecinde de uzaktan eğitim konusunda yapılacakları kamudaki yetkililerle görüşerek pek çok senaryo üzerinde çalışmıştık. Bugün Bakanlar Kurulu'nun aldığı bu karara başta fiber altyapımız ve teknolojimizle her türlü desteği vermek için hazırız." dedi.



Ümit Önal bu süreçte öğrencilere ve velilere destek olmayı sürdüreceklerini vurguladı. Fiber altyapı, baz istasyonları, Vitamin uygulaması ve Türk Telekom'un iştiraki SEBİT'in deneyimli ekibi ile gerekli hazırlıkları yaptıklarını ifade eden Türk Telekom CEO'su Önal, kamu otoritesiyle uzun süredir çalışma yürüttüklerinin de altını çizdi.



Diğer yandan, 'EBA' yazıp 5555'e SMS gönderen faturalı ya da faturasız hat kullanan tüm mobil abonelerine, Türk Telekom tarafından EBA kullanımlarında 3GB internet hediye edilecek.



ODTÜ Teknokent'te 1998 yılından beri AR-GE yaptıklarını belirten Türk Telekom İştiraki Sebit Genel Müdürü Ahmet Eti; " Türkiye'nin en büyük eğitim teknolojileri şirketiyiz. Türk Telekom'un grup sinerjisinden de aldığımız güçle, teknolojiyi yenilikçi ve etkin bir şekilde kullanarak ulusal ve uluslararası eğitim çözümleri üretiyoruz. Geliştirdiğimiz uygulamalar halihazırda pek çok özel ve devlet okulunda başarıyla çalışıyor. Uygulamalarımız ve programlarımız öğretmen ve öğrencilerden aldığımız geri bildirim ile sürekli geliştiriliyor ve müfredat ile uyumlu hale getiriliyor" dedi.



Ahmet Eti ayrıca; Türkiye'nin en kapsamlı ve zengin içerikli dijital eğitim ürünü Vitamin'in halen on binlerce öğrenci tarafından kullanıldığını ve üniversiteye hazırlananlar için de Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) derslerini Raunt aracılığıyla sunduklarını belirtti. - İSTANBUL