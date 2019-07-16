Son Dakika Haberleri: Türk Telekom'dan vefa
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Türk Telekom'dan vefa

5 saat önce

Sinop Türk Telekom İl Müdürlüğü yetkilileri 15 Temmuz Gazisi Uğur Çolak'ın babasını ziyaret etti.

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Sinop Türk Telekom İl Müdürlüğü yetkilileri 15 Temmuz Gazisi Uğur Çolak'ın babasını ziyaret etti.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı'nda vermiş olduğu mücadele sırasında yaralanıp gazi olan Gerzeli Özel Harekat Polisi Uğur Çolak'ın babası Abdullah Çolak'ı Gerze'de ziyarete gelen Türk Telekom Sinop İl Müdürü Mustafa Töre, "Kalpleri Türkiye için çarpan, Türk Telekom çalışanları olarak demokrasiyi ve vatanını koruma yolunda hayatını feda eden şehit ve gazilerimizi her zaman minnet ve şükranla anmaya devam edeceğiz" diyerek, vatanı uğruna canını ortaya koyan cesur yüreklere her daim vefa duyduklarını ifade etti. Bu kapsamda ilçeye gelen Türk Telekom İl Müdürü Mustafa Töre, Gazi Uğur Çolak'ın babası ve yakınlarını ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Töre'ye, 19 Mayıs Mahallesi Muhtarı Orhan Börekçi, Türk Telekom Teknisyeni Vedat Ersoy, gazi yakınları eşlik etti. - SİNOP
Türk Telekom, Uğur Çolak, Sinop, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 09:55 Kaynak: İHA
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