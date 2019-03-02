Son Dakika Haberleri: Türk Telekom'dan yanıltıcı numara uyarısı

Türk Telekom'dan yanıltıcı numara uyarısı

48 dakika önce

Türk Telekom, "902128240514" numaralı hattan abonelerin arandığı ve gerçeği yansıtmayan bilgiler verildiği konusunda uyarıda bulundu.

Türk Telekom'dan yanıltıcı numara uyarısı, System.String[]
Türk Telekom, "902128240514" numaralı hattan abonelerin arandığı ve gerçeği yansıtmayan bilgiler verildiği konusunda uyarıda bulundu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 06:40 

Türk Telekom, Ekonomi
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