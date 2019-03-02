Türk Telekom'dan yanıltıcı numara uyarısı
48 dakika önce
Türk Telekom, "902128240514" numaralı hattan abonelerin arandığı ve gerçeği yansıtmayan bilgiler verildiği konusunda uyarıda bulundu.
Türk Telekom, "902128240514" numaralı hattan abonelerin arandığı ve gerçeği yansıtmayan bilgiler verildiği konusunda uyarıda bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 06:40
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