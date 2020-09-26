Türk Telekom'dan "hayat kurtaran" yerli teknoloji - Son Dakika

Türk Telekom'dan "hayat kurtaran" yerli teknoloji

Türk Telekom, "hayat kurtaran" yerli araç içi acil çağrı sistemi eCall teknolojisini Türkiye'de Honda ile hayata geçiriyor.

Türk Telekom'dan

Türk Telekom, "hayat kurtaran" yerli araç içi acil çağrı sistemi eCall teknolojisini Türkiye'de Honda ile hayata geçiriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, insan odaklı çözümler sunmak için çalışan Türk Telekom, daha önce araç içi acil çağrı eCall sistemine altyapı olarak hazır olduğunu duyurmuştu.

Şimdi ise Honda iş birliğiyle araç içi acil çağrı (eCall) sistemini hayata geçiriyor. Yeni nesil Honda araçlarda yer alacak Türk Telekom'un yerli eCall çözümü ile bir trafik kazası durumunda, kazazedelerin bilinci kapalı olsa dahi araç, otomatik olarak 112'yi arayarak kazanın konumu, yönü gibi bilgileri İçişleri Bakanlığı tarafından kurulan eCall Acil Çağrı Merkezi'ne iletecek.

Yeni nesil araçlar Türk Telekom'a emanet

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom'un Strateji, Planlama ve Dijital Genel Müdür Yardımcısı Barış Karakullukçu, şunları kaydetti:

"Türk Telekom olarak dijitalleşmenin somut göstergeleri ve 5G'nin habercisi sayılan akıllı şehirler, IoT, yapay zeka ve robotik alanlarında yaptığımız testler, iş birlikleri ve geliştirdiğimiz uygulamalarla, birçok projeyi hayata geçirdik. Faaliyet gösterdiğimiz her alanda vatandaşlarımız için en iyisini sunmaya devam ediyoruz. Bunlardan birisi de olası bir trafik kazasında, kazazedeleri İçişleri Bakanlığı tarafından kurulan Acil Çağrı merkezi ile iletişime geçirecek olan eCall teknolojisi. Honda ile iş birliğimiz kapsamında eCall teknolojisini deneyimlediğimiz test sürüşümüzü gerçekleştirdik. Yeni nesil Honda araçlarda bulunan eCall Acil Çağrı Sistemi ile inanıyoruz ki, trafik kazalarına erken müdahale ile hızlıca aksiyon alınabilecek. Türk Telekom olarak insan hayatını kolaylaştıracak benzer projelere imza atmaktan her zaman gurur duyuyoruz."

Karakullukçu, eCall sisteminde araçların içinde gömülü olarak bulunacak SIM kartların gelecekte sadece kaza anında yardım çağrısı göndermekle kalmayacağını, aynı zamanda sürücülerin hayatını kolaylaştıracak bağlantılı çözümler için de kullanılacağını aktararak, "Araç içi internet başta olmak üzere canlı trafik verisinin gösterildiği navigasyon sistemleri, sürüş performansı raporlama, arıza bildirimi gibi pek çok ek özelliği yakın gelecekte yeni nesil araçlarda tecrübe etmeye başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer ise sürücülerin ve yolcuların araç içinde güvende olmaları, istenmeyen durumlarda hızla destek almaları için geliştirilen tüm teknolojilerin çok kıymetli olduğunu belirterek, "Bu farkındalıkla güvenlik teknolojilerindeki öncülüğünü koruyan ve bu alanda sınıfında fark yaratan Honda, sunduğu diğer güvenlik sistemleri gibi eCallsistemini de yeni nesil güvenlik teknoloji kapsamında sunuyor. Bu özelliği ilerleyen dönemlerde tüm modellerimize entegre etmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türk Telekom'dan hayat kurtaran yerli teknoloji
Türk Telekom'dan hayat kurtaran yerli teknoloji
Türk Telekom'dan hayat kurtaran yerli teknoloji

Türk Telekom, 112 Acil, Honda, Araç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 10:08 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türk Telekom'dan 'hayat kurtaran' yerli teknoloji - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Maske uyarısı yaptığı kişi tarafından darbedilen sağlık çalışanı: Sol gözüm görmüyor Messi, Suarez transferi sonrası Barcelona yönetimini eleştirdi: Artık beni şaşırtmıyor Metrobüste yolculara aldırış etmeyen bir kişi bağırarak ezan okuyup namaz kıldı Lille formasıyla ilk golünü atan Burak Yılmaz, Fransız basınında manşet oldu 3 can alan taksici kavgasında kan donduran görüntü! Önce vurdu, sonra arabayla üstünden geçti Aşçının kopan parmağı işçinin yemeğinden çıktı Çocuğun babası komşu çıktı! Gerçeği öğrenen adam, karısının yüzüne tükürdü Türkiye'de 5 kez rastlanan 'İnsan yüzlü örümcek'in 6'ncısı Muğla'da görüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere ders gibi sözler: Yeter ki hayal edin, çok çalışın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere ders gibi sözler: Yeter ki hayal edin, çok çalışın         
16:02
"Aşk yaşıyorlar" dediği eşi ve yeğenine tarlada tüfekle ateş açtı         
15:13
Eski Survivor yarışmacısı Sahra Işık Aybirdi, kapısına dayanan komşusundan şikayetçi oldu Eski Survivor yarışmacısı Sahra Işık Aybirdi, kapısına dayanan komşusundan şikayetçi oldu         
14:20
Sergen Yalçın, güzel sunucu Aslı Turanlı ile görüntülendi Sergen Yalçın, güzel sunucu Aslı Turanlı ile görüntülendi         
14:10
Sokağa saçılan binlerce lira vatandaşlar tarafından saniyeler içinde toplandı Sokağa saçılan binlerce lira vatandaşlar tarafından saniyeler içinde toplandı         
13:25
Escobar'ın yeğeni, amcasına ait evde 18 milyon dolar buldu Escobar'ın yeğeni, amcasına ait evde 18 milyon dolar buldu         
13:07
Otele baskın yapan ekipler fuhuş yapan kadınları gizli bölmede yakaladı Otele baskın yapan ekipler fuhuş yapan kadınları gizli bölmede yakaladı         
12:46
Yatak videosunu paylaşan Hanife Gürdal, tek celsede boşandığı Kemal Ayvaz ile barıştığını duyurdu Yatak videosunu paylaşan Hanife Gürdal, tek celsede boşandığı Kemal Ayvaz ile barıştığını duyurdu         
11:47
İbo Show ile ekrana dönmeye hazırlanan İbrahim Tatlıses'ten ilk sözler: Çok özledim İbo Show ile ekrana dönmeye hazırlanan İbrahim Tatlıses'ten ilk sözler: Çok özledim         
11:05
Hülya Avşar, Ayvalık'ta Çiçek Adasını satın alıyor Hülya Avşar, Ayvalık'ta Çiçek Adasını satın alıyor         
10:56
21 yıllık mahalleli bile farkında değil! Babazakir türbesi iki bina arasında kaldı 21 yıllık mahalleli bile farkında değil! Babazakir türbesi iki bina arasında kaldı         
09:47
9 ay şantajla tecavüze uğradığını söyleyen 5 çocuk annesi kadın, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı 9 ay şantajla tecavüze uğradığını söyleyen 5 çocuk annesi kadın, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı         
09:18
Yapılan yüzde 500 zamla zora giren gazete bayileri İmamoğlu'na çağrı yaptı: Bu karardan dön başkan Yapılan yüzde 500 zamla zora giren gazete bayileri İmamoğlu'na çağrı yaptı: Bu karardan dön başkan         
09:18
Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenen kadın, canlı yayında sevinçten havalara uçtu Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenen kadın, canlı yayında sevinçten havalara uçtu         
08:48
Öğrenciler gitti, Eskişehir'de 'kiralık ev' fiyatları düştü Öğrenciler gitti, Eskişehir'de 'kiralık ev' fiyatları düştü         
08:15
Oyuncu Nihat Altınkaya, 3 milyon liralık aracıyla görüntülendi Oyuncu Nihat Altınkaya, 3 milyon liralık aracıyla görüntülendi         
00:56
Borcuna karşılık eşini teminat olarak verdi! Parayı ödedi ama eşi geri gelmedi Borcuna karşılık eşini teminat olarak verdi! Parayı ödedi ama eşi geri gelmedi         
21:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2020 16:30:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk Telekom'dan "hayat kurtaran" yerli teknoloji - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei