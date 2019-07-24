Türk Telekom'dan yüksek hızlı internette avantajlı tarifeler

Türk Telekom, bireysel kullanıcılarına sunduğu limitsiz sabit internet paketlerini yeniledi.

Türk Telekom, bireysel kullanıcılarına sunduğu limitsiz sabit internet paketlerini yeniledi.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, yeni abonelerine yönelik limitsiz internet paketlerinde geçerli yeni kampanyasına ait fiyat listesini duyurdu.

1 Ocak'tan itibaren tüm Türkiye'yi limitsiz internetle buluşturan şirket, bireysel kullanıcılarına sunduğu limitsiz sabit internet paketlerini yeniledi.

Türk Telekom, 35 Mbps ve üzeri yüksek hızdaki limitsiz paketlerinde ciddi oranlarda indirime giderken, giriş seviyesindeki limitsiz paketlerinin de hızını yükseltti.

Buna göre, giriş seviyesindeki limitsiz paketin 24 ay taahhütlü fiyatı değişmeden paket hızı 8 Mbps'ye yükseltildi. Yeni kampanyanın en büyük sürprizi ise 35 Mbps ve üzeri yüksek hızlardaki limitsiz paketlerde yapılan indirimler oldu.

"Yüksek hızlarda yüzde 30'a varan indirim"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal, Türk Telekom'un öncülük ettiği yüksek hızda fiber deneyimi ve limitsiz internet hamlesinin, Türkiye'nin dijitalleşmesi adına çok önemli bir adım olduğunu belirterek, yeni müşterilere özel olarak sundukları "Yılın Kampanyası" ile yüksek hızda limitsiz interneti daha fazla kişi için erişilebilir hale getirdiklerini vurguladı.

Türkiye'nin limitsiz internete geçtiği günden beri tüketicilerin temel beklentisinin, özellikle yüksek hızdaki limitsiz paketlerin daha uygun fiyata sunulması yönünde olduğunu aktaran Önal, şunları kaydetti:

"Yeni kampanyamız ile bu beklentiyi karşılamış olduk. Ev ve iş yerlerini Türk Telekom ile internete bağlayacak yeni müşterilerimiz, verecekleri 24 ay taahhüt karşılığında artık 35, 50 ve 100 Mbps gibi yüksek hızlardaki limitsiz paketlerimizi yüzde 30'lara varan çok daha avantajlı fiyatlarla kullanabilecekler. Ayrıca, yeni kampanya kapsamında Türk Telekom'a gelen müşterilerimiz Muud Premium, TT WiFi Limitsiz, TT Depo 10GB, McAfee Güvenlik gibi özel ayrıcalıklı hizmetlerimizden 24 ay boyunca ücretsiz olarak yararlanabilecekler. 24 Mbps ve üstü hızlarda limitsiz paketlerimizi tercih eden yeni müşterilerimiz ise bu ayrıcalıklı hizmetlere ek olarak Türk Telekom Prime müşterisi olacak ve hem Türk Telekom Prime fırsatlarından faydalanacak hem de TT Akademi'nin 12 aylık İngilizce Online Eğitim Paketi'ne de ücretsiz olarak sahip olacaklar."

"Giriş paketi hızlandı, fiyat aynı kaldı"

Ümit Önal, limitsiz internet giriş paketlerinde de iyileştirmeye gittiklerini belirterek, "Giriş paketimizin fiyatını değiştirmeden paket hızını 6 Mbps'den 8 Mbps'ye yükseltmiş bulunuyoruz. Böylece giriş seviyesindeki müşterilerimize artık aynı fiyata daha yüksek hızda limitsiz internet hizmeti sunuyor olacağız. Yine 12 Mbps'lik paketimizde de 5 TL'lik bir fiyat indirimi söz konusu." ifadelerini kullandı.

Eski tarife üzerinden taahhütleri devam eden Türk Telekom müşterilerini de unutmadıklarını aktaran Önal, "Mevcut müşterilerimize de yeni indirimli tarifelerimizden yararlanmaları için avantajlı taahhüt yenileme teklifleri sunacağız. 'Türkiye'nin Fiber Gücü' olarak amacımız, müşteri memnuniyeti sağlarken, ülkenin dört bir yanından mümkün olduğu kadar çok kişiyi fiber hızda limitsiz internetle tanıştırmak ve Türkiye'yi gelişmiş ülkeler düzeyinde internet kullanan bir seviyeye çıkarmak." değerlendirmesinde bulundu.

Önal, limitsiz internet kullanmak istemeyen müşterilere özel olarak sundukları akıllı paketlerde de iyileştirmeye gittiklerini, müşteri kullanım alışkanlıkları üzerinde yaptıkları analizler sonucunda mevcut 100 GB akıllı paketlerin dünya standartlarında müşterileri için yetersiz kaldığını tespit ettiklerini ve akıllı paketlerini 200 GB'a yükselttiklerini bildirdi.

Verilen bilgiye göre, "Yılın Kampanyası" adıyla sunulan avantajlı tarifelerden Türk Telekom'a yeni abone olacak müşteriler, 24 ay taahhüt vermeleri halinde yararlanabilecek.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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