Türk Telekom deposunda korkutan yangın - Son Dakika

Türk Telekom deposunda korkutan yangın
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Türk Telekom'un deposunda çıkan büyük çaplı yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Türk Telekom'un deposunda çıkan büyük çaplı yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı'nda bulunan Türk Telekom Oğulbey deposunda henüz bilinmeyen bir nedeler yangın çıktı. Alevler içinde kalan depoya çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Yapılan müdahaleyle alevler kontrol altına alınarak yangın tamamen söndürüldü. Yangın sırasında bazı çalışanlar dumandan hafif şekilde etkilendi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiyenin soğutma çalışmaları sürdürüyor. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor. - ANKARA
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