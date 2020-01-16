Türk Telekom doğudaki fiber altyapıyı büyük oranda güçlendirdi - Son Dakika
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Türk Telekom doğudaki fiber altyapıyı büyük oranda güçlendirdi

6 saat önce

Türk Telekom, yurdun doğusunda yaptığı yatırımlar ile hızlı internet imkanı sunan fiber optik kablo altyapısını büyük oranda güçlendirdi.

Türk Telekom doğudaki fiber altyapıyı büyük oranda güçlendirdi, System.String[]

Türk Telekom, yurdun doğusunda yaptığı yatırımlar ile hızlı internet imkanı sunan fiber optik kablo altyapısını büyük oranda güçlendirdi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde de çetin kışın zorluklara rağmen hizmetlerine aralıksız olarak devam eden Türk Telekom görevlileri, vatandaşların kesintisiz internet hizmeti alabilmesi ve iletişiminin sağlanması amacıyla çalışmalarını yürütüyor.


Bu yıl özellikle Türkiye'nin 2023 vizyonu çerçevesinde fiber optik kablo altyapısı çalışmalarını hızlı şekilde ülkenin en uç noktalarına kadar yaymayı amaçlayan Türk Telekom görevlileri, "fiberleşme ödevi"ni yeni yılda tamamlamak için yoğun mesai harcıyor.


Türk Telekom Üst Yöneticisi Ümit Önal, AA muhabirine, Türkiye'de kesintisiz iletişimin sağlanması için yoğun çalışma yürüttüklerini söyledi.


Bölgede özellikle yüksek kesimlerdeki bazı alanlarda hava sıcaklığının sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğünü söyleyen Önal, Türk Telekom çalışanlarının kış mevsiminin bütün zorluklarına göğüs gerdiğini vurguladı.


Önal, tek amaçlarının özveriyle çalışarak, Türkiye'yi geleceğe bağlamak olduğunu aktardı.


Ülkenin son yıllardaki yatırımların önemine işaret eden Önal, "Ülkemizin son yıllarda özellikle Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine yaptığı yatırım son derece fazladır. Türk Telekom da bu büyük yatırım planlarından nasibini almıştır." dedi.

Doğudaki fiberleşme oranı yüzde 91'e ulaştı

Doğu ile Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki fiberleşmenin yüksek olduğunun altını çizen Önal, şunları aktardı:

"Söz konusu bölgelerimizi ülkenin daha batısıyla kıyasladığınızda fiberleşme oranının yurdun doğusunda yeterince yukarıda olduğunu görüyoruz. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da yüzde 91 düzeyine ulaşan bir fiberleşme oranı var. Ülkemizin Doğu ve Güneydoğusu hakikaten fiberleşme konusunda çok büyük orana sahip. Bölgede fiberleşmede batı şehirlerini kıskandıracak bir oran bulunuyor. Kurumumuzun Erzurum bölgedeki fiberleşme oranı yüzde 87, Diyarbakır bölgenin fiberleşme oranı ise yüzde 93 olarak gerçekleşti."

Önal, alanda bu oranların sağlanmasına katkı sunan çalışma arkadaşlarını özverili çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Fiber optik kablo altyapısı abonelere yüksek hızlı internet imkanı sunuyor

Erzurum ve bulunduğu bölgede internet kullanımının yüksek olduğunu kaydeden Önal, şöyle konuştu:

"Bölge, üniversitelerin bulunduğu ve öğrenci nüfusunun çok yoğun olduğu yerdir. Buna bağlı olarak özellikle bölge, data kullanımı açısından Türkiye ortalamasının hem mobil hem de sabitte son derece üstündedir. Fiber altyapısı ve baz istasyonlarımıza verdiğimiz hizmetler sayesinde buradaki öğrenci ve normal abonelerimiz çok yüksek hızda hem mobil hem de sabitten internete ulaşabilmektedir."

Güneydoğu Anadolu, Türk Telekom, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:10 Kaynak: AA
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