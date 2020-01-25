Türk Telekom Elazığ için seferber oldu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Türk Telekom Elazığ için seferber oldu - Son Dakika Ekonomi

Türk Telekom Elazığ için seferber oldu

6 saat önce

Türk Telekom, deprem bölgesinde iletişim ihtiyacını karşılamak için; ankesörlü telefonlardan, sabit ve mobilde yurtiçinde iletişimi ücretsiz kullanıma sunduğunu duyurdu.

Türk Telekom Elazığ için seferber oldu, System.String[]

Türk Telekom, deprem bölgesinde iletişim ihtiyacını karşılamak için; ankesörlü telefonlardan, sabit ve mobilde yurtiçinde iletişimi ücretsiz kullanıma sunduğunu duyurdu. Şirket; Elazığ'da toplanma alanlarında da limitsiz olarak WİFİ internet hizmetini hayata geçirdi.


Dün akşam Elazığ merkezli meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Türk Telekom, her kademeden tüm ekipleriyle deprem bölgesinde sahaya indiğini açıkladı. Şirketten yapılan bilgilendirmede; depremin en yoğun şekilde hissedildiği Elazığ'da öncelikli alanlarda konumlandırılan acil iletişim ve mobil iletişim araçları depremzedelere ücretsiz iletişim hizmeti sunuluyor. AFAD'ın daveti üzerine deprem bölgesine hareket eden Türk Telekom Arama ve Kurtarma Ekibi (TTAKE) ise yürütülen arama kurtarma faaliyetlerine etkin bir şekilde destek veriyor.


Sabit ve ankesörlü telefonlar ücretsiz kullanıma açıldı


İlk etapta Elazığ PTT ve Valilik önünde olmak üzere, Elazığ ve Malatya genelindeki 547 ankesörlü telefon, sabit ve mobilde yurt içinde tüm yönlere ücretsiz olarak vatandaşların kullanımına sunuldu. Deprem sonrası bölgede hizmet veren tüm kamu kuruluşlarının ihtiyaç duydukları altyapı hizmetlerini karşılayan şirket, yardım koordinasyon sürecine destek olmaya devam ediyor.


Sabit ses ve internet desteği


Ayrıca; yürütülen çalışmalar kapsamında İstanbul'da kuruluma hazırlanan 6 adet şarj ünitesi öncelikli olarak belirlenen 3 toplanma alanında hizmet vermek üzere Elazığ'a gönderildi. Vatandaşların sabit ses ve internet ihtiyaçlarına destek olmak adına her bir lokasyonda 5 sabit ses ve 2'şer sabit internet faaliyete geçirildi. Bu noktalarda bölge halkına limitsiz olarak WİFİ internet hizmeti sunulmaya başlandı. Bunun yanı sıra Elazığ ve Malatya'da bulunan Türk Telekom Mağazaları da ücretsiz şarj hizmetini aralıksız sürdürüyor.


Sabit ses ve sabit internet hattı çekilen lokasyonlar şöyle;


Elazığ, Kültür Mahallesi Ahmet Aytar Toplanma Merkezi


Elazığ, Çarşı Mahallesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı Toplanma Merkezi


Elazığ, Nailbey Mahallesi Elazığ Öğretmen Evi Toplanma Merkezi - İSTANBUL

Türk Telekom, Deprem, Elazığ, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 08:07 Kaynak: İHA
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