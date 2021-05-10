"Teknolojinin olanaklarıyla engeller kalkıyor" - Son Dakika

"Teknolojinin olanaklarıyla engeller kalkıyor"

10.05.2021 10:56

Sosyal sorumluluk çalışmalarında fırsat eşitliğini odağa aldıklarını belirten Türk Telekom, teknolojinin olanaklarını insana fayda için kullanarak engelsiz bir yaşam için çalışmalar yürüttüğünü duyurdu.

Sosyal sorumluluk çalışmalarında fırsat eşitliğini odağa aldıklarını belirten Türk Telekom, teknolojinin olanaklarını insana fayda için kullanarak engelsiz bir yaşam için çalışmalar yürüttüğünü duyurdu. Telefon Kütüphanesi projesi, görme engellilerin sesli kitap ve sanat eserlerine ücretsiz erişebilmelerine imkan sağlarken, İlaç Barkodu Okuma ve Para Tanıma gibi uygulamalarla da görme engellilerin hayatını kolaylaştırmak hedefleniyor. Günışığı projesiyle de az gören çocukların akranları ile birlikte kaynaştırma eğitimine devam edebileceği kaydedildi.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında değerlendirmelerde bulunan Türk Telekom CEO'su Ümit Önal; "Teknolojinin olanaklarından herkesin ihtiyaçları doğrultusunda yararlanması bizim için çok önemli. Kurumsal sosyal sorumluluk projelerimizi belirlerken dünyayı ve ülke gündemini, temel ihtiyaç alanlarını takip ederek herkesi 'değerli hissettirmek' misyonumuza uygun somut çözümler üretiyoruz. Türkiye'nin öncelikli ihtiyaç alanlarına odaklanıyor, dezavantajlı kesimlerin hayata eşit katılımını sağlamak için sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yaparak projeler geliştiriyoruz. Bu doğrultuda hayata geçirdiğimiz Telefon Kütüphanesi ve uygulama içerisindeki İlaç Barkodu Okuma özelliği ile görme engellilerimizin hayatını biraz olsun kolaylaştırabilmenin, hayatlarına dokunabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Aynı uygulamadaki Tablolar Konuşuyor özelliği ile dünyaca ünlü 35 betimlemeli tabloyu görme engelli sanatseverlerle buluşturuyor, Para Tanıma fonksiyonu ile görme engellilerin güvenle ve bağımsız bir şekilde alışveriş yapabilmelerine olanak tanıyoruz. Az gören çocuklarımız için hayata geçirdiğimiz Günışığı projemiz sayesinde çocuklarımızın geleceğine ışık olmak için çalışıyoruz" diye konuştu.

"BİLGİYE ERİŞİMİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER KALDIRMALI"

Türk Telekom ve Boğaziçi Üniversitesi GETEM iş birliği ile 10 yıl önce hayata geçirilen Telefon Kütüphanesi projesi, görme engellilerin bilgiye erişiminin önündeki engelleri kaldırmak üzere telefonda sesli içerik hizmeti veriyor. Konuyla ilgili Türk Telekom tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Proje özelinde geliştirilen uygulama ile kullanıcılar, 50 kategoride 2000'e yakın sesli kitap ve dünyaca ünlü 35 sesli betimlemeli tabloya ulaşabiliyor. Bunun yanı sıra; anlık haber akışı, Para Tanıma ve RxMedia Pharma İnteraktif İlaç Bilgi Kaynağı iş birliği ile geliştirilen İlaç Barkodu Okuma gibi günlük hayatı kolaylaştıran özellikler de tamamen ücretsiz olarak görme engellilerin kullanımına sunuluyor. Bugüne kadar toplamda 13 milyon 75 bin 200 dakika sesli kitabın dinlendiği Telefon Kütüphanesi'nin yaklaşık 10 bin civarında aktif kullanıcısı bulunuyor.  Görme engellilerin daha çok sesli kitaba ulaşmasını amaçlayan Türk Telekom, Kitaplara Ses uygulamasıyla, 30 bin gönüllüyü de sürece dahil ederek, 600 bin sayfa kitabın seslendirilmesini sağladı."

GÜNIŞIĞI ÇOCUKLARINA EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ

Türk Telekom'un engellilerin hayata aktif bir şekilde katılmalarına destek olmayı amaçlayan projelerinden birinin de EyDEr işbirliği ile hayata geçirilen Günışığı projesi olduğu bildirildi. Proje ile az gören çocukların erken müdahale eğitimi sayesinde yardım almadan yaşamlarını sürdürmesi, görme engelliler okulu yerine kaynaştırma eğitimine devam etmesi amaçlanıyor. Bugüne kadar 81 ilden bin Günışığı çocuğuna ve ailelerine az gören eğitimleri verildi. Proje kapsamında gerçekleştirilen Okulumda Günışığı projesi ile 5 bin eğitimciye ise az gören eğitimi verilerek projede farkındalık sağlanmış olduğu kaydedildi. Diğer yandan Türk Telekom ArGe ekibi tarafından, Günışığı çocuklarının engelsiz akranları ile aynı sınıflarda, ders ve tahtayı rahatlıkla takip etmeleri amacıyla TahtApp yazılımı geliştirildiği ve hayata geçirildiği bildirildi.


Teknolojinin olanaklarıyla engeller kalkıyor
Teknolojinin olanaklarıyla engeller kalkıyor

Cep Telefonu, Türk Telekom, Türkiye, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Teknolojinin olanaklarıyla engeller kalkıyor' - Son Dakika


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