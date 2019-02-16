Türk Telekom Eninde Sonunda Kazanacak"

Ankara'da düzenlenen Basketbol Erkekler Türkiye Kupası Yarı Final maçında Türk Telekom, Fenerbahçe Beko karşısında 73-65 mağlup oldu.

Ankara'da düzenlenen Basketbol Erkekler Türkiye Kupası Yarı Final maçında Türk Telekom, Fenerbahçe Beko karşısında 73-65 mağlup oldu. Türk Telekom Başantrenörü Burak Gören, "Bugün olmadı ama bu kupayı Türk Telekom eninde sonunda kazanacak" dedi. Ankara Spor Salonunda oynanan çeyrek final maçında Türk Telekom, yarı final safhasında elenen ikinci takım oldu. 73-65 Fenerbahçe Beko'nun galibiyetiyle sonuçlanan maçın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Türk Telekom Başantrenörü Burak Gören, "TBL'den yeni çıkmış bir takımız. Türk Telekom uzun yıllar Türk basketbolu iyi yerlere taşımış bir takım. Bu sene ligde iyi yerlerdeyiz. Bizler ve oyuncular üst düzey bir performans sergiliyoruz. Bugün olmadı ama bu kupayı Türk Telekom eninde sonunda kazanacak. Bugün olmadı ama Türk Telekom'un istikrarlı hali, kulübün yapısı geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor. Maça gelecek olursak 10 gün önce Fenerbahçe'ye karşı ağır bir mağlubiyet aldık. Bugün oyuncular; teknik ve taktik becerileriyle, istek ve arzularıyla en iyi şekilde savaştılar. Bugün maçı son topa kadar getirebildik fakat son topta Fenerbahçe'nin topu akıllı kullanması maçı onların lehine çevirdi. Bugün burada kaybetmiş olmak ilerisi için bazı şeyleri kazandığımız anlamına geliyor" şeklinde konuştu. Türk Telekom'da maça 13 sayıyla katkı veren Vladimr Stimac son pozisyonda 2 sayılık atışı kaçırdığından dolayı pişmanlığını belirtti. Stimac, "Fenerbahçe Avrupa'nın en iyi takımlarından biri. Bugün onlara karşı sert oynadığımızı düşünüyorum. Maçın sonundaki 2 sayılık atışı kaçırmasaydım maçı kazanmaya daha yakın olabilirdik. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Sezonun geri kalan maçlarında ligi üst sıralarda bitirmek için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.



(Cem Geçim/İHA)

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