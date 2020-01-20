Türk Telekom: "Erişim sorunu çözüldü" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk Telekom: 'Erişim sorunu çözüldü' - Son Dakika

Türk Telekom: "Erişim sorunu çözüldü"

6 saat önce

Türk Telekom, internet erişimi probleminin çözüldüğünü duyurdu.

Türk Telekom:

Türk Telekom, internet erişimi probleminin çözüldüğünü duyurdu.

Açıklamada, "20 Ocak 2020 Pazartesi günü internet erişiminde yaşanan problemler saat 18: 45'te tamamen sona ermiştir. Yurtdışı operatör kaynaklı olan sorun çözülmüş olup, yurt içi ve yurt dışı internet trafiği normal seyrine dönmüştür. Alanında yetkin ekiplerimizin, kullanıcıların bu aksaklıktan en az seviyede etkilenmesi adına yoğun bir çalışma gösterdiğini kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

(İHA)

Türk Telekom, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 08:05 Kaynak: İHA
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