Türk Telekom: "Erişim sorunu çözüldü"
6 saat önce
Türk Telekom, internet erişimi probleminin çözüldüğünü duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 08:05 Kaynak: İHA
Türk Telekom, internet erişimi probleminin çözüldüğünü duyurdu.
Açıklamada, "20 Ocak 2020 Pazartesi günü internet erişiminde yaşanan problemler saat 18: 45'te tamamen sona ermiştir. Yurtdışı operatör kaynaklı olan sorun çözülmüş olup, yurt içi ve yurt dışı internet trafiği normal seyrine dönmüştür. Alanında yetkin ekiplerimizin, kullanıcıların bu aksaklıktan en az seviyede etkilenmesi adına yoğun bir çalışma gösterdiğini kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.
(İHA)
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