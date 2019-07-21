Türk Telekom Faaliyet Raporu'na 24 ödül

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Nijerya'da 4 Türk daha kaçırıldı

Egemen Bağış'ın büyükelçi atanması için Türkiye'nin, Çekya ile temasa geçildiği iddia edildi

Ela şarkısı ile rekor kıran Reynmen şarkıdan ne kadar kazandığını açıkladı