Türk Telekom, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde BAXI Manresa'yı ağırlayacak

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 11. maçında yarın İspanya temsilcisi BAXI Manresa'yı konuk edecek.

Grupta iki takımın da 7 galibiyet ve 3 mağlubiyeti buluyor. Başkent ekibi, maçı kazanması halinde liderliği BAXI Manresa'dan devralacak.

Müsabaka, saat 20.00'de Ankara Spor Salonu'nda oynanacak.

Türk Telekom, deplasmanda karşılaştığı İspanyol temsilcisine 80-75 yenilmişti.