Türk Telekom, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde BAXI Manresa'yı ağırlayacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Türk Telekom, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde BAXI Manresa'yı ağırlayacak - Son Dakika Spor

Türk Telekom, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde BAXI Manresa'yı ağırlayacak

6 saat önce

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 11. maçında yarın İspanya temsilcisi BAXI Manresa'yı konuk edecek.

Türk Telekom, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde BAXI Manresa'yı ağırlayacak, System.String[]

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 11. maçında yarın İspanya temsilcisi BAXI Manresa'yı konuk edecek.

Grupta iki takımın da 7 galibiyet ve 3 mağlubiyeti buluyor. Başkent ekibi, maçı kazanması halinde liderliği BAXI Manresa'dan devralacak.

Müsabaka, saat 20.00'de Ankara Spor Salonu'nda oynanacak.

Türk Telekom, deplasmanda karşılaştığı İspanyol temsilcisine 80-75 yenilmişti.

Türk Telekom, basketbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 04:10 Kaynak: AA
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