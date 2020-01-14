Türk Telekom, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde BAXI Manresa'yı ağırlayacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Türk Telekom, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde BAXI Manresa'yı ağırlayacak - Son Dakika Spor

Türk Telekom, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde BAXI Manresa'yı ağırlayacak

6 saat önce

Grupta iki takımın da 7 galibiyet ve 3 mağlubiyeti buluyor.

Türk Telekom, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde BAXI Manresa'yı ağırlayacak, System.String[]

Grupta iki takımın da 7 galibiyet ve 3 mağlubiyeti buluyor. Başkent ekibi, maçı kazanması halinde liderliği BAXI Manresa'dan devralacak.


Müsabaka, saat 20.00'de Ankara Spor Salonu'nda oynanacak.


Türk Telekom, deplasmanda karşılaştığı İspanyol temsilcisine 80-75 yenilmişti.

Türk Telekom, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 05:25 
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