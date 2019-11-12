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Türk Telekom, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Filou Oostende'yi ağırlayacak
6 saat önce
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 5. maçında yarın Belçika temsilcisi Filou Oostende'yi konuk edecek.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 10:30 Kaynak: AA
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 5. maçında yarın Belçika temsilcisi Filou Oostende'yi konuk edecek.
Ankara Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.
3 galibiyet, 1 mağlubiyeti bulunan başkent ekibi, A Grubu'nun zirvesinde yer alıyor.
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