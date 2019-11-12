Son Dakika Haberleri: Türk Telekom, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Filou Oostende'yi ağırlayacak
Son Dakika Spor Türk Telekom, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Filou Oostende'yi ağırlayacak - Son Dakika Spor

Türk Telekom, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Filou Oostende'yi ağırlayacak

7 saat önce

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Türk Telekom, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Filou Oostende'yi ağırlayacak, System.String[]

Ankara Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.


3 galibiyet, 1 mağlubiyeti bulunan başkent ekibi, A Grubu'nun zirvesinde yer alıyor.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Ankara, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:18 
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