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Türk Telekom, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Filou Oostende'yi ağırlayacak
7 saat önce
Ankara Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.
Ankara Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.
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Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:18
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