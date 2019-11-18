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Türk Telekom, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Polonya deplasmanında
6 saat önce
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 6. maçında yarın Polonya temsilcisi Polski Cukier ile deplasmanda karşılaşacak.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 10:02 Kaynak: AA
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 6. maçında yarın Polonya temsilcisi Polski Cukier ile deplasmanda karşılaşacak.
Torun kentinde oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.
Grupta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyeti bulunan Türk Telekom, ilk sırada yer alıyor.
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