Son Dakika Haberleri: Türk Telekom, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Polonya deplasmanında
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Türk Telekom, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Polonya deplasmanında

6 saat önce

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 6. maçında yarın Polonya temsilcisi Polski Cukier ile deplasmanda karşılaşacak.

Türk Telekom, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Polonya deplasmanında, System.String[]

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 6. maçında yarın Polonya temsilcisi Polski Cukier ile deplasmanda karşılaşacak.

Torun kentinde oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.

Grupta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyeti bulunan Türk Telekom, ilk sırada yer alıyor.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 10:02 Kaynak: AA
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