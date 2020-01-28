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Türk Telekom, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Polski Cukier'i konuk edecek
6 saat önce
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 13. maçında yarın Polonya temsilcisi Polski Cukier'i ağırlayacak.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:56 Kaynak: AA
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 13. maçında yarın Polonya temsilcisi Polski Cukier'i ağırlayacak.
Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Gruptan çıkmayı garantileyen Türk Telekom lider durumda bulunurken, Polonya temsilcisi son sırada yer alıyor.
İki takım arasında Polonya'da oynanan maçı Türk Telekom, 95-73 kazanmıştı.
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