Son Dakika Haberleri: Türk Telekom, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde SIG Strasbourg'u ağırlayacak
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Türk Telekom, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde SIG Strasbourg'u ağırlayacak

6 saat önce

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 7. hafta maçında yarın Fransa temsilcisi SIG Strasbourg'u konuk edecek.

Türk Telekom, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde SIG Strasbourg'u ağırlayacak, System.String[]

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 7. hafta maçında yarın Fransa temsilcisi SIG Strasbourg'u konuk edecek.

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

A Grubu'nda Türk Telekom, 5 galibiyet ve 1 mağlubiyetle lider durumda bulunurken, SIG Strasbourg ise 2 galibiyet ve 4 yenilgiyle 5. sırada yer alıyor.

Türk Telekom, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 09:24 Kaynak: AA
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