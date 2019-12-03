Türk Telekom, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde SIG Strasbourg'u ağırlayacak

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 7. hafta maçında yarın Fransa temsilcisi SIG Strasbourg'u konuk edecek.

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

A Grubu'nda Türk Telekom, 5 galibiyet ve 1 mağlubiyetle lider durumda bulunurken, SIG Strasbourg ise 2 galibiyet ve 4 yenilgiyle 5. sırada yer alıyor.