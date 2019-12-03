Son Dakika Haberleri: Türk Telekom, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde SIG Strasbourg'u ağırlayacak
Son Dakika Spor Türk Telekom, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde SIG Strasbourg'u ağırlayacak - Son Dakika Spor

Türk Telekom, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde SIG Strasbourg'u ağırlayacak

7 saat önce

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Türk Telekom, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde SIG Strasbourg'u ağırlayacak, System.String[]

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.


A Grubu'nda Türk Telekom, 5 galibiyet ve 1 mağlubiyetle lider durumda bulunurken, SIG Strasbourg ise 2 galibiyet ve 4 yenilgiyle 5. sırada yer alıyor.


Türk Telekom, Ankara, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 10:32 
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