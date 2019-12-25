Türk Telekom fiberde 7.5 milyon kilometreye ulaştı - Son Dakika
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Türk Telekom fiberde 7.5 milyon kilometreye ulaştı

6 saat önce

İletişim ve teknoloji şirketi Türk Telekom, Aralık itibariyle 7.5 milyon kilometre fiber ağ uzunluğuna ulaştı.

Türk Telekom fiberde 7.5 milyon kilometreye ulaştı, System.String[]

İletişim ve teknoloji şirketi Türk Telekom, Aralık itibariyle 7.5 milyon kilometre fiber ağ uzunluğuna ulaştı.

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, şirketin fiber yatırımlarında geldiği son noktayı ve gelecek dönem hedeflerini paylaşmak üzere basın mensuplarıyla İstanbul'da bir araya geldi.

"Türk Telekom olarak Türkiye'yi adeta fiber ağlarla ördük" diyen Önal, "Türkiye'nin 81 ilini köşe bucak sararak, yatırım yapmadık yer bırakmadık. Fiber şebekemiz ile ulaştığımız hane sayısını son 2 yılda rekor düzeye eriştirerek, 5 milyonun üzerinde artırmayı başardık" dedi ve ekledi:

"Gururla söylemek isterim ki;Türk Telekom'un fiber hane kapsamasını 2019 Aralık ayı itibariyle 21,7 milyon haneye yükselttik. Bugün altyapımız 303 bin kilometre fiber hat ile 7.5 milyon kilometre fiber ağa ulaştı.

"Uluslararası kuruluşlar, ülkelerdeki mevcut fiber altyapıyı; fiberle erişilen hane sayısı, hane fiber penetrasyonu ve abone fiberleşme oranı gibi, daha doğru ve tutarlı sonuçlar veren metriklerle karşılaştırmayı tercih ediyor.

"Fiber altyapılarıyla ilgili OECD ülkeleriyle Türkiye arasında bir kıyaslama yapılacaksa uluslararası geçerliliği olan kriterler baz alınmalıdır.

"Türkiye'de çeşitli kaynaklar tarafından gündeme getirilen yurt dışındaki fiber uzunluk verileri, fiber kabloların içlerinde bulunan tekil kablo uzunluklarının ayrı ayrı hesaplanmasıyla elde ediliyor.

"Bu şekilde bir hesaplama yapıldığında Türk Telekom'un ülke genelindeki fiber uzunluğu da 7,5 milyon kilometreye ulaşıyor."

Sadece son iki yılda fiber hizmet verilebilecek hane sayısını ikiye katladıklarını söyleyen Ümit Önal, yapılan bu yatırımlarla iki yılda yaklaşık 2.2 milyon yeni haneye internet erişimi sağladıklarını söyledi.

Türkiye'nin genişbant hane penetrasyonunu son iki yılda yüzde 47'den yüzde 57'ye yükselttiklerine dikkat çeken Önal, 2020'de Türkiye'nin her mahallesine fiber götürme hedefiyle çalışmalarının süreceğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye genişbant internet penetrasyonunu yüzde 70 seviyelerine taşıma konusunda var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

"Önümüzdeki yıl İstanbul'da altyapısı olmayıp altyapı talep eden müşteriye, bir hafta içerisinde fiberi yaşadıkları sokağa getirme sözü veriyoruz.

"İnanıyorum ki bu vaadimiz; Türk Telekom'un müşteri memnuniyetine verdiği önem açısından da, 2020'nin nasıl bir yıl olacağına dair ipuçları veriyordur.

"Türk Telekom olarak altyapı yatırımlarımızın hızını kesmeden milli teknoloji dönüşümünün her adımında var olmayı sürdüreceğiz. Türkiye için değer yaratarak Türkiye'yi geleceğe bağlamaya devam edeceğiz." (Fotoğraflı)


Türk Telekom, Türkiye, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 06:39 Kaynak: DHA
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