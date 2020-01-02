Türk Telekom "fiberleşme ödevi"ni yeni yılda tamamlamak istiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk Telekom 'fiberleşme ödevi'ni yeni yılda tamamlamak istiyor - Son Dakika

Türk Telekom "fiberleşme ödevi"ni yeni yılda tamamlamak istiyor

6 saat önce

Türk Telekom Üst Yöneticisi Ümit Önal, bu yıl önceliklerinin Türkiye'nin 2023 vizyonu çerçevesinde fiberleşmeyi hızlı şekilde ülkenin en uç noktalarına kadar yaymak olduğunu söyledi.

Türk Telekom Üst Yöneticisi Ümit Önal, bu yıl önceliklerinin Türkiye'nin 2023 vizyonu çerçevesinde fiberleşmeyi hızlı şekilde ülkenin en uç noktalarına kadar yaymak olduğunu söyledi.

Önal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Telekom'un 2020 hedeflerine ilişkin bilgi verdi.

Kurumun, Türkiye'nin fiber altyapısının gelişmesi ve abonelerin daha hızlı ve kaliteli hizmetlere ulaşması amacıyla ciddi yatırımlar yaptığını belirten Önal, "Türkiye'deki fiber oranı yüzde 20'lere ulaştı. Almanya'nın ve İngiltere'nin yüzde 3 fiber ve haberleşme oranı var." dedi.

"Türk Telekom, baş aktör olarak görevini üstlenmeye devam edecek"

Önal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen günlerde fiber konusunda açıklama yaptığına işaret ederek, Türk Telekom'un bu kapsamda çalışma yürüttüğünü dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şirketlere daha fazla fiber yatırımları yapılması çağrısında bulunduğunu hatırlatan Önal, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız, Türkiye'de daha hızlı şekilde fiberin yaygınlaştırılmasını istiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize verdiği ödevi üzerimize almış bulunuyoruz. Şimdiye kadar olduğu gibi bu noktadaki görevimizi Türk Telekom olarak üstlenmeye devam edeceğiz. 2020'deki önceliğimiz, önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin 2023 vizyonu çerçevesinde ülkemizin fiberleşmesini hızlı şekilde en uç noktalara kadar yaymaktır."

"Milli teknoloji üreten ve geliştiren bir şirket olmak istiyoruz"

Bu gelişmelerin yanında 2020 yılının Türk Telekom'un müşteri deneyimi açısından da önemli olacağını belirten Önal, "Türk Telekom olarak müşteri deneyimini daha yukarılara taşımaya çalışıyoruz. Bu konuda 2020 her gün üzerine yeni teknoloji ve yeni deneyimleri koyduğumuz bir yıl olacaktır." diye konuştu.

Önal, Türk Telekom'un 2020 yılında yeniliklerle müşterilerinin karşısına çıkacağını dile getirerek, "2020'de değerlilik ve millilik noktasında teknoloji üreten ve geliştiren bir şirket olarak yeni ürün ve servislerle abonelerimizin karşısına çıkmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Hızlı ve sağlıklı iletişim için fiber altyapıya önem verdiklerini vurgulayan Önal, 2019 yılında özveriyle çalışarak büyük yatırımlar gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Türk Telekom fiberleşme ödevi ni yeni yılda tamamlamak istiyor

Recep Tayyip Erdoğan, Türk Telekom, Ümit Önal, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 11:38 Kaynak: AA
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