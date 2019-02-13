Son Dakika Haberleri: Türk Telekom, Galatasaray'ı Kupanın Dışına İtti

Türk Telekom, Galatasaray'ı Kupanın Dışına İtti

5 saat önce

SALON: AnkaraHAKEMLER: Emin Moğulkoç, Sinan İşgüder, Alper ÖzgökTÜRK TELEKOM: Landesberg 27, Redding 8, Gabriel 6, Campbell 9, Stimac 21, Kaya Peker 2, Yunus Emre Sonsırma 6, Nusret Yıldırım 2, Fikret Can Akın 1, Metin Türen 3, Polat KayaGALATASARAY DOĞA SİGORTA: Webster 12, Harrison 11, Hayes...

Türk Telekom, Galatasaray'ı Kupanın Dışına İtti, System.String[]


SALON: Ankara

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Sinan İşgüder, Alper Özgök

TÜRK TELEKOM: Landesberg 27, Redding 8, Gabriel 6, Campbell 9, Stimac 21, Kaya Peker 2, Yunus Emre Sonsırma 6, Nusret Yıldırım 2, Fikret Can Akın 1, Metin Türen 3, Polat Kaya

GALATASARAY DOĞA SİGORTA: Webster 12, Harrison 11, Hayes 13, Auguste 21, Göksenin Köksal 12, Klobucar, Ege Arar, Erol Can Çinko 5, Ayberk Olmaz 2, Caner Erdeniz 3

1'İNCİ PERİYOT: 22-22

İLK YARI: 38-41

3'ÜNCÜ PERİYOT: 64-57

5 FAUL: 39.30 Harrison (Galatasaray Doğa Sigorta)

Erkekler Basketbol Türkiye Kupası'nın ilk maçında Türk Telekom, Galatasaray Doğa Sigorta'yı 85-79 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 07:32 Kaynak: DHA

Emin Moğulkoç, Türk Telekom, Sigorta, Galatasaray, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray - Trabzonspor Maçı Hakemi Ümit Öztürk'e Bu Hafta Maç Yok Sendeledik Ama Düşmeyeceğiz"

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage: İstediğimiz Sonucu Alacağımızı Düşünüyoruz Göztepe'nin Başarılı Oyuncusu Andre Castro'dan Benfica'ya Uyarı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 00:33:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türk Telekom, Galatasaray'ı Kupanın Dışına İtti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]