Türk Telekom, Galatasaray'ı Mağlup Etti

Ankara
'da düzenlenen TBF Erkekler Türkiye Kupası
Çeyrek Final maçında Türk Telekom
, Galatasaray
Doğa Sigorta
'yı 85-79 mağlup etti.
Salon: Ankara Hakemler: Emin Moğulkoç
xx, Osman Sinan İşgüder
xx, Alper Özgök
xx Türk Telekom: Ender Arslan
x, Kaya Peker
x 2, Reggie Redding xx 8, T.J Cammpbell xx 9, Slyven Landesberg xxxx 27, Nusret Yıldırım
x 2, Polat Kaya
x, Vladimir Stimac xxxx 21, Kenny Gabriel xx 6, Yunus Emre Sonsırma xx 6, Fikret Can Akın
x 1, Metin Türen x 3 Başantrenör: Burak Gören Galatasaray Doğa Sigorta: Tai Webster xx 12, Aaron Harrison xx 11, Emir Gökalp x, Nigel Hayes xx 13, Can Korkmaz
x, Ege Arar
x, Caner Erdeniz
x 3, Erol Can Çinko x 5, Ayberk Olmaz x 2, Jaka Klobucar
x, Zach Auguste xxx 21, Göksenin Köksal xx 12 Başantrenör: Ertuğrul Erdoğan 1. Periyot: 22-22 Devre: 38-41 (Galatasaray Doğa Sigorta lehine) 3. Periyot: 64-57 (Türk Telekom lehine) 5 Faul: Aaron Harrison (Galatasaray Doğa Sigorta)
(Cem Geçim/İHA)