Türk Telekom'un 'Genç Yetenek Programı'na başvurular başladı - Son Dakika
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Türk Telekom'un 'Genç Yetenek Programı'na başvurular başladı

10.03.2022 10:15
Türk Telekom'un 'Genç Yetenek Programı'na başvurular başladı

Türk Telekom'un Genç Yetenek Programı 'Start'ın 2022 başvuruları başladı.

Türk Telekom'un Genç Yetenek Programı 'Start'ın 2022 başvuruları başladı. Değerlendirme aşamalarının ardından programa seçilenlerin, kapsamlı bir eğitimin ardından Türk Telekom'un farklı birimlerinde iş ve staj yapma imkanı bulacağı açıklandı. Başvuruların ise 31 Mart tarihine kadar devam edeceği bildirildi.

Türk Telekom'un bu yıl "Start'la Geleceğine Değer Kat" sloganıyla başlattığı genç yetenek programı, 'Start Stajım' ve 'Start Yeni İşim' olmak üzere iki ayrı kategoride yürütülüyor.

GENÇLERİN KARİYER GELİŞİMİNİ DESTEKLİYORUZ

Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural, " Türkiye'nin en çok istihdam sağlayan markalarından biri olarak, gençlerimize yaptığımız her yatırımı ülkemizin geleceğine yatırım olarak görüyoruz. 'Start' programıyla gençlere güçlü bir kariyer deneyimi sunarken, ülkemizin en büyük kurumsal okullarından biri olan Türk Telekom Akademi ile genç yeteneklerimizin kariyer gelişimini destekliyoruz. 'Start' kapsamında Mesleki ve Kişisel Gelişim Eğitim Programları, Gelişim Danışmanlığı Desteği, Mentorluk, Kapsamlı Oryantasyon Programı, İnovasyon Projeleri ve Uzaktan Çalışma imkanı gibi fırsatları içeren dopdolu bir program sunuyoruz. Ayrıca, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının merkezindeki Bilgi Teknolojileri başta olmak üzere Ürün ve Segment Yönetimi, Veri Analitiği, Müşteri Deneyimi Network ve Erişim, Finans ve İnsan Kaynakları başvuru alanlarıyla yeni mezunlara ve üniversite öğrencilerine kapımızı açıyoruz. Türk Telekom olarak genç yeteneklerimize iş fırsatı sunmaya ve güçlü bir gelişim programıyla onları geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz" dedi.

Program kapsamında; üniversitelerin 3'üncü ve 4'üncü sınıf öğrencileri 'Start Stajım'a, yeni mezunlar, yüksek lisans öğrencileri ile iş hayatında en fazla bir yıl deneyimi olan gençler ise 'Start Yeni İşim'e başvurabiliyor. 'Start Stajım'a kabul edilen gençler, altı hafta boyunca alanında uzman profesyoneller tarafından sunulan kapsamlı eğitim ve staj programı ile Türk Telekom'un teknoloji, iletişim, telekomünikasyon gibi alanlarda fark yaratan uygulamalarına yenilikçi fikirleriyle değer katma ve işin geleceğine yön verme fırsatı elde edecekler. Başvuru adımlarını ve değerlendirme aşamalarını tamamlayan genç yetenekler, stajlarına uzun dönem devam etme şansına sahip olabilecekler. 'Start Yeni İşim' ile de Türk Telekom'un Ürün ve Segment Yönetimi, Müşteri Deneyimi, Veri Analitiği, Bilgi Teknolojileri, Network ve Erişim, Finans ve İnsan Kaynakları alanlarında tam zamanlı olarak işe başlama fırsatı yakalayacaklar.


Türk Telekom'un 'Genç Yetenek Programı'na başvurular başladı
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Türk Telekom, Mehmet Emre, Türkiye, 31 Mart, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türk Telekom'un 'Genç Yetenek Programı'na başvurular başladı - Son Dakika


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