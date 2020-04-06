Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Yusuf Kıraç, AA'nın 100. yılını kutladı

Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Yusuf Kıraç, Anadolu Ajansının (AA) 100. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, AA'nın tüm branşlardaki spor başarılarının en önemli tanığı olduğunu belirtti.

Yusuf Kıraç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Halkı doğru bilgilendirmeyi en önemi ülküsü edinen bu güzide kurumumuz Türkiye Büyük Millet Meclisinden 17 gün önce kurularak milletimizin yokluk içinde var ettiği cumhuriyetimizin temeli haline gelmiştir." diye konuştu.

AA'nın 100 yıldır doğru bilginin, tarafsız haberin ve kamu yayıncılığının sesi olduğunu belirten Kıraç, "AA, dünya geneline yayılan muhabir ağıyla da ülkemizin doğru habere erişmesinde pay sahibidir. Bunun yanı sıra tüm spor branşlarını takip ederek, gerek amatör gerek profesyonel sporcuların başarılarının da en önemli tanığı olmuştur." ifadelerini kullandı.

Milli Mücadele döneminde Anadolu'nun sesinin dünyaya duyurulmasında AA'nın büyük katkısı olduğunu vurgulayan Kıraç, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün teşvikleriyle kurulan, Türk medyasının vazgeçilmez unsurları arasında yer alan AA'nın 100'üncü yılını tebrik ediyorum. İlkeli, objektif yayınından ödün vermeyen, cumhuriyetimizle yaşıt kurumumuza emek veren çalışanlara başarılar ve esenlikler diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.