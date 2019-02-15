Türk Telekom hakkındaki iddialara yönelik açıklama yaptı

"İnternet yavaşlıyordu artık kesilecek" başlığıyla yayınlanan yazıda, Türkiye'nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekomünikasyon A.Ş. ("Türk Telekom") ve internet toptan ve perakende fiyatlarına ilişkin yanlış bilgilendirme yapılması ve bu yazıdaki yanlış bilgilere farklı bazı yayın organlarında da yer verilmesi nedeniyle kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği görülmüştür.

Türk Telekom, 2019 itibariyle düzenleyici otorite Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) vizyonerliğinde diğer tüm internet servis sağlayıcılar gibi Adil Kullanım Noktası uygulamasını kaldırdı. Buna ek olarak, Türkiye'yi geleceğe bağlamak ve internet penetrasyonunu artırmak amacıyla, yaklaşık 8 milyonu aşkın mevcut perakende internet abonelerini hiçbir ek ücret talep etmeden mevcut paketi ne olursa olsun, çağrı merkezine veya SMS ile herhangi bir başvuruda bulunmasına gerek olmadan limitsiz paketlere yükseltti. Dolayısıyla, gazetede yer alan "adil kullanım kotalı internet kullanan 1 Nisan'a kadar limitsiz internet alacak. Ancak o tarihten sonra paketi 'kotasında duran'a dönüşecek" ifadesi tamamıyla gerçek dışıdır, 1 Nisan'dan sonra da taahhütlü ya da taahütsüz bir şekilde Türk Telekom internet ailesine katılmış mevcut müşterilerimiz limitsiz bir şekilde internetin keyfini sürdürmeye devam edeceklerdir. 12 Ocak 2019 tarihinden sonra Türk Telekom limitsiz internet kampanyalarına ek olarak GB'li kampanya seçeneklerini de portföyüne eklemiştir. Sadece ve sadece, 12 Ocak 2019 tarihinden sonra GB'li paketi tercih eden müşterilerin, aylık kullanım miktarına ulaşmaları durumunda internet hizmeti durur ve ek paket almaları durumunda o ay için internetten mevcut hızlarıyla yararlanmaya devam ederler. GB'lı paketlerden faydalanan müşterilerimiz bu durum hakkında detaylıca bilgilendirilmiş olup onayları ve tercihleri doğrultusunda GB'li pakete yönelmişlerdir.

Yeni ve mevcut Türk Telekom perakende internet müşterileri için haberde yer verilen fiyat bilgilerini de düzeltme ihtiyacı doğmuştur. Internet hizmetine başvuran mevcut ve yeni perakende abonelerine 2018'e göre çok daha uygun fiyatlarla limitsiz ve de GB'li abonelik paketleri sunulmaktadır.

Ayrıca, toptancı kimliği ile de hizmet veren ve Türkiye'yi geleceğe bağlamak için durmaksızın çalışan Türk Telekom'un BTK onayına sunmuş olduğu toptan fiyat listesi perakende müşterilere sunulandan farklıdır ve Ülkemiz sabit genişbant pazarının yaklaşık binde birini etkilemektedir. Haberde bu ayrımın net bir şekilde yapılmamış olması perakende müşteriler nezdinde kafa karışıklığına yol açabilmektedir. Ülkemiz genişbant kullanımını destekleyebilmek için tüm internet servis sağlayıcıların makul fiyatlarla son tüketicilerle tarifelerini buluşturabilmeleri adına Türk Telekom, BTK'ya iletmiş olduğu toptan fiyat teklifinde limitsiz paket fiyatlarında %50'ye varan oranlarda indirim yapılmasını da önermiştir.

Yukarıda yapılan açıklamalara istinaden, basın özgürlüğüne, bu özgürlüğün ana unsuru olan gerçek haber ve özgür yorum ilkelerine saygı duyduğumuzu ancak hisseleri Borsa İstanbul'da işlem gören Türk Telekom'un zarara ve itibar kaybına uğratılmasına sebep olacak şekilde, Türk Telekom aleyhinde gerçeğe aykırı ithamlarda bulunulan söz konusu yazı dahil her türlü yayın ile ilgili yasal yollara başvuracağımızı, değerli kamuoyuna saygı ile bildiririz.