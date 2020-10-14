Türk Telekom'dan Hatay'a 39 bin 276 fidan bağışı

Türk Telekom, toplumsal sorumluluk anlayışıyla Hatay'daki yangınlarda yok olan ormanları yeniden canlandırmak için tüm grup şirketlerindeki her bir çalışanı adına Tarım ve Orman Bakanlığı'na 39 bin 276 fidan bağışladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, Türkiye'ye değer katan sayısız proje, yatırım ve iş birliklerinin yanı sıra toplumsal sorumluluk anlayışıyla verdiği desteklere devam ediyor.

Hatay'ın Belen ilçesindeki yangında zarar gören alanları tekrar canlandırmak için Türk Telekom Grubu her bir çalışanı adına, Tarım ve Orman Bakanlığı'na 39 bin 276 fidan bağışlıyor.

Türk Telekom, Türkiye'nin büyük kurumlarını da ormanlara sahip çıkmaya davet etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, "Türk Telekom olarak her zaman 'Türkiye'ye değer' dedik ve değerli hissettirmeyi ön planda tuttuk. Ülkemizde ağaç ve orman sevgisini geliştirmeyi ve toplumda çevre konusunda farkındalığı artırmayı her zaman görev bildik. Hatay'daki yangın içimizi acıttı. Doğanın yeniden kendine gelmesi için her bir çalışanımız adına bağışladığımız fidanlar ile bu cennet vatanı daha da güzelleştirmek için tüm kurumlarımızı bu seferberliğe katılmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.