Son Dakika Haberleri: Türk Telekom Hatay müşteri merkezi açıldı
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Türk Telekom Hatay müşteri merkezi açıldı

6 saat önce

Türk Telekom Hatay müşteri merkezi yeni binası, hizmete açıldı.

Türk Telekom Hatay müşteri merkezi açıldı, System.String[]

Türk Telekom Hatay müşteri merkezi yeni binası, hizmete açıldı.

Antakya'da Cumhuriyet Caddesinde hizmete giren müşteri merkezinin açılış kurdelesi, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Türk Telekom Adana Bölge müdürü Yılmaz Tohumoğlu ve İl Müdürü Erhan Balık tarafından kesildi.

Açılışın ardından davetliler, yeni müşteri merkezi binasını gezdi.

Türk Telekom, Antakya, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 02:02 Kaynak: AA
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