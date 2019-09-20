Son Dakika Haberleri: Türk Telekom hisselerinde sert yükseliş
Son Dakika Ekonomi Haber

Türk Telekom hisselerinde sert yükseliş

1 saat önce

Akbank, Türkiye İş Bankası ve Garanti BBVA'nın Türk Telekom hisselerini devretmek için görüşmelere başlayacağını açıklaması sonrası Türk Telekom hisselerindeki bugünkü artış yüzde 5'i geçti.

Türk Telekom hisselerinde sert yükseliş, System.String[]

Akbank, Türkiye İş Bankası ve Garanti BBVA'nın Türk Telekom hisselerini devretmek için görüşmelere başlayacağını açıklaması sonrası Türk Telekom hisselerindeki bugünkü artış yüzde 5'i geçti

Türk Telekom, İş Bankası, Akbank, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:00 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türk Telekom hisseleri satışa çıkıyor
Rusya'dan Türkiye'ye ortaklaşa uçak üretme teklifi Dehşet anları kamerada! 15 yaşındaki genç kızı, herkesin gözü önünde böyle boğdu Yazıcıoğlu davası tanığı: Bu ifadeler insanı ipe götürür, göndermeyelim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 12:30:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türk Telekom hisselerinde sert yükseliş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]