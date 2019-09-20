Türk Telekom hisselerinde sert yükseliş
1 saat önce
Akbank, Türkiye İş Bankası ve Garanti BBVA'nın Türk Telekom hisselerini devretmek için görüşmelere başlayacağını açıklaması sonrası Türk Telekom hisselerindeki bugünkü artış yüzde 5'i geçti.
Akbank, Türkiye İş Bankası ve Garanti BBVA'nın Türk Telekom hisselerini devretmek için görüşmelere başlayacağını açıklaması sonrası Türk Telekom hisselerindeki bugünkü artış yüzde 5'i geçti
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:00
Türk Telekom hisseleri satışa çıkıyor Rusya'dan Türkiye'ye ortaklaşa uçak üretme teklifi Dehşet anları kamerada! 15 yaşındaki genç kızı, herkesin gözü önünde böyle boğdu Yazıcıoğlu davası tanığı: Bu ifadeler insanı ipe götürür, göndermeyelim