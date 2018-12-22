Türk Telekom hisselerinin devri tamamlandı
4 saat önce
OTAŞ'ın sahibi olduğu ve mevcut kredilerinin teminatını oluşturmak amacıyla kredi verenlere rehin verilen Türk Telekom payları, kredi verenler tarafından kurulan özel amaçlı şirket Levent Yapılandırma Yönetimi tarafından devralındı.
OTAŞ'ın sahibi olduğu ve mevcut kredilerinin teminatını oluşturmak amacıyla kredi verenlere rehin verilen Türk Telekom
payları, kredi verenler tarafından kurulan özel amaçlı şirket Levent Yapılandırma Yönetimi tarafından devralındı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 11:28
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