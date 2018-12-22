Son Dakika Haberleri: Türk Telekom hisselerinin devri tamamlandı

Türk Telekom hisselerinin devri tamamlandı

4 saat önce

OTAŞ'ın sahibi olduğu ve mevcut kredilerinin teminatını oluşturmak amacıyla kredi verenlere rehin verilen Türk Telekom payları, kredi verenler tarafından kurulan özel amaçlı şirket Levent Yapılandırma Yönetimi tarafından devralındı.

Türk Telekom hisselerinin devri tamamlandı, System.String[]
OTAŞ'ın sahibi olduğu ve mevcut kredilerinin teminatını oluşturmak amacıyla kredi verenlere rehin verilen Türk Telekom payları, kredi verenler tarafından kurulan özel amaçlı şirket Levent Yapılandırma Yönetimi tarafından devralındı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 11:28 

Türk Telekom, Ekonomi
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