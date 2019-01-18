Türk Telekom Huawei P Smart 2019'a Özel Kampanya Hazırladı
1 saat önce
Türk Telekom, Huawei'nin gençlerden ilham alarak geliştirdiği P smart 2019'a özel kampanya düzenlediğini duyurdu.
Türk Telekom
, Huawei
'nin gençlerden ilham alarak geliştirdiği P smart 2019'a özel kampanya düzenlediğini duyurdu.
Türk Telekom, Huawei'nin gençlerden ilham alarak geliştirdiği P smart 2019'a özel kampanya düzenlediğini duyurdu. Yapılan açıklamada şirket; Huawei'nin yeni akıllı cihazını peşin fiyatına 12 taksitle sunacağı bilgisini verirken mobil, evde internet ve ev telefonu müşterilerinin faturalarına ek ödeme seçenekleriyle bu tekliflerden faydalanabileceklerini açıkladı.
Kuzey Işıklarından ilham alan şafak mavisi, gece siyahı ve mavi renk seçenekleriyle sunulan Huawei'nin yeni akıllı telefonu Nisan sonuna kadar geçerli kampanya ile tüm Türk Telekom mağazalarından alınabilecek. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:29 Kaynak: İHA
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