Türk Telekom ve Korea Telecom'dan 5G ve dijital dönüşüm teknolojilerinde iş birliği - Son Dakika

Türk Telekom, İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen GSMA Mobil Dünya Kongresi kapsamında Korea Telecom ile imzaladığı anlaşmayla 5G ve Nesnelerin İnterneti (IoT) tabanlı uygulama projeleri geliştirecek. Her iki şirket, yapay zeka alanında çalışmalara hız vererek yapay zekalı akıllı binalar, akıllı ulaşım, endüstri 4.0, kamu güvenliği ve akıllı şehirler gibi farklı alanlarda iş birliği yapacak.

İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen GSMA Mobil Dünya Kongresi'ne katılan iki şirket stratejik alanlarda güçlerini birleştirdi. Türk Telekom, dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Korea Telecom ile önemli bir iş birliğine imza attı.

5G'NİN YOL HARİTASININ ÇİZİLMESİNE YÖNELİK DÜNYADA ETKİN ROL OYNUYOR

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Korea Telecom ile yaptığımız anlaşmayla hayata geçireceğimiz projeleri tüketicilerimizle buluşturmak için sabırsızlanıyoruz. Her iki şirket de kendi ülkelerinde ilk telekomünikasyon altyapısının kurulmasını ve yaygınlaştırılmasını üstlenen şirketler. Kurum kültürü ve tecrübe olarak pek çok ortak noktamız var" diye konuştu. Türk Telekom'un köklü geçmişi ve bilgi birikimiyle sadece bugünün değil, geleceğin teknolojilerini geliştirmenin sorumluluğunu üstlenerek sektöre liderlik ettiğinin altını çizen Önal "Türk Telekom olarak 5G özelinde yaptığımız çalışmalarla 5G'nin yol haritasının çizilmesine yönelik dünyada etkin rol oynuyor; IoT, yapay zeka gibi odak alanlara yaptığımız yatırımlarla pek çok farklı platformda verimliliği artıran akıllı projeleri hayata geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Korea Telecom Grubu Dijital Dönüşüm Başkanı Kyounglim Yun ise "2016 yılında başlayan iş birliğimizi 4.5G'den 5G'ye uzanan dönemde sürdürmekten mutluluk duyuyoruz. 5G ile hızlanan çeşitli dijital dönüşüm servislerini geliştirerek her iki ülke halkının hayatını daha teknolojik hale getirmek için çalışmalarımızı pekiştireceğiz" diye konuştu.

5G, BÜYÜK VERİ, AKILLI ULAŞIM ARAÇLARI GİBİ BİRÇOK ALANDA BİRLİKTE ÇALIŞACAKLAR

Geçmişte başlayan ilişkilerini güçlü bir şekilde genişletmeye devam eden Türk Telekom ve Korea Telecom grubu bu anlaşma ile birlikte 5G, yapay zeka, büyük veri, bulut, robot ve nesnelerin inteneti gibi dijital dönüşüm servisleri tabanlı uygulama projeleri geliştirerek hayata geçirmeyi planlıyor. Bu iş birliği ile birlikte de her iki şirket, yapay zeka alanında çalışmalara hız vererek; 5G, büyük veri, bulut, robot, nesnelerin interneti, V2X (Araçtan her şeye), kamu düzeni, endüstri 4.0, akıllı şehirler, akıllı ulaşım araçları, ticari telekomünikasyon, bilişim teknolojileri ve TV yayıncılığı altyapıları gibi farklı bir çok alanda birlikte çalışacak.