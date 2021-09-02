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Türk Telekom ile Türk-İş arasında toplu sözleşme imza töreni düzenlendi - Son Dakika

Türk Telekom ile Türk-İş arasında toplu sözleşme imza töreni düzenlendi

02.09.2021 13:14

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türk Telekom ile Türk-İş arasında toplu sözleşme imza törenine katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türk Telekom ile Türk-İş arasında toplu sözleşme imza törenine katıldı.

Türk Telekom ile Türkiye Haber-İş Sendikası arasında anlaşmayla sonuçlanan 14. Dönem İşletme İş Sözleşmeleri kapsamında imza töreni düzenlendi. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal ve Türkiye Haber-İş Sendikası Genel Başkanı Veli Solak'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'da katıldı.

"En düşük aylık çıplak ücreti 4 bin 200 TL olarak belirledik"

Yapılan anlaşmanın 2 seneyi kapsayarak 10 bine yakın sendikalıyı etkilediğini ve her iki taraf içinde beklentileri karşıladığını söyleyen Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Sözleşme çerçevesinde, en düşük aylık çıplak ücreti 4 bin 200 TL olarak belirledik ve bu sınırın altındaki ücretlerde gerekli iyileştirmelerin yapılması yönünde karar aldık. Sendikalı çalışanlarımız için de daha düşük ücretle çalışanları desteklemek, daha yüksek tutarda ücret artışı alabilmelerini sağlamak amacıyla, ilk ve ikinci altı aylık dönemler için seyyanen artış; üçüncü ve dördüncü altı aylık dönemler içinse ücret iyileştirmesi yaptık. Ek olarak, sözleşmenin ikinci yılından itibaren, tüm sendika üyesi çalışanlarımıza Ramazan ve Kurban Bayramları için bin TL tutarında bayram yardımı ödemesi yapılmasını kararlaştırdık" dedi.

Türkiye'nin büyümesinde ihracat ve sanayinin payı büyük

Yakın dönemde toplu sözleşme konularında güzel adımlar attıklarını söyleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamuda bulunan geçici işçiler içinde çalışma yürüteceklerini belirtti.

Türkiye'nin yüzde 21.7 olarak açıklanan büyüme oranlarına değinen Bakan Bilgin, bu büyümenin ithalata ya da tüketime dayalı olmadığını tam aksine ihracat ve sanayinin büyümedeki payının yüksek olduğunu söyledi.

"İşçi kardeşlerimizin alın terleri her şeyin üstünde"

Türkiye'nin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer alması için ve eksiksiz bir altyapıya kavuşturulması hedefiyle çalıştıklarını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Çalışmalardaki en büyük emeği olan işçi kardeşlerimizin alın terlerini her şeyin üstünde tuttuğumuzu vurgulamak istiyorum. Sizlerin katkıları sayesinde de Türkiye'mizi, her alanda güçlü, iddialı ve geleceğe emin adımlarla yürüyen, küresel alanda da söz sahibi bir aktöre dönüştürdük" ifadelerini kullandı.

"Türkiye geçmişe takılmadan, 19 yılda adeta küllerinden yeniden doğdu"

Mevlana'nın "Küle döndüysen, yeniden güle dönmeyi bekle ve geçmişte kaç kere küle dönüştüğünü değil, kaç kere yeniden küllerin arasından doğrulup yeni bir gül olduğunu hatırla" sözlerine atıfta bulunan Bakan Karaismailoğlu, "Türkiye geçmişe takılmadan, 19 yılda adeta küllerinden yeniden doğdu. Bu doğuşu tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi bile yavaşlatamadı. Bildiğiniz gibi bu süreci birçok gelişmiş ülkeden çok ama çok daha iyi yönettik. Dün açıklanan büyüme rakamları bunun en büyük kanıtı" diye konuştu.

"Birileri gibi iyi günde yanınızda olup, kötü günde size sırtımızı dönmedik"

Salgın ve ekonomik krizlere rağmen 'sosyal devlet' olmanın gereğini yerine getirdiklerini belirten Karaismailoğlu, "Birileri gibi iyi günde yanınızda olup, kötü günde size sırtımızı dönmedik. 'İstemezuk' zihniyetinin temsilcileri gibi, dün söz verip, bugün yapmamazlık etmedik. İşçi ve işveren temsilcilerimizle sosyal diyalog mekanizmalarını hep işlettik. Taraflara her zaman kulak verdik. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, devam eden yatırımlarımızda, Sağlık Bakanlığı'nın öngördüğü tedbirleri uygulayarak tüm şantiyelerimizi açık tuttuk. Hükümetimizin büyük öngörüsü ve tüm bakanlıklarımızın yoğun çaba ve gayretinin yanında, işçi ve işveren sendikalarımızın, reel sektörün, sivil toplum örgütlerinin özveri ve desteği ile pandemi sürecinden başarı ile çıkmaya başladık" şeklinde konuştu. - ANKARA

Türk Telekom ile Türk-İş arasında toplu sözleşme imza töreni düzenlendi
Türk Telekom ile Türk-İş arasında toplu sözleşme imza töreni düzenlendi
Türk Telekom ile Türk-İş arasında toplu sözleşme imza töreni düzenlendi
Türk Telekom ile Türk-İş arasında toplu sözleşme imza töreni düzenlendi

Adil Karaismailoğlu, Türk Telekom, Türkiye, Türk İş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türk Telekom ile Türk-İş arasında toplu sözleşme imza töreni düzenlendi - Son Dakika Ekonomi


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