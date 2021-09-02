Bakan Bilgin: "Ek gösterge meselesini çözüme kavuşturacağız"
02.09.2021 12:22
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in salona girişi Salondaki katılımcılar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in salona girişi
Salondaki katılımcılar
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Türk Telekom ve Türkiye Haber-İş Sendikası arasındaki toplu sözleşme imza törenine katıldı. (1)
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