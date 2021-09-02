Bakan Bilgin: "Ek gösterge meselesini çözüme kavuşturacağız"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in salona girişi

Salondaki katılımcılar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Türk Telekom ve Türkiye Haber-İş Sendikası arasındaki toplu sözleşme imza törenine katıldı. (1)