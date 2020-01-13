Türk Telekom ile Türkiye'nin enerjisi daha verimli

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, irili ufaklı büyüklükte bin 700 lokasyonda güneş enerji santrallerinin (GES) kurulumunu tamamlayarak yenilenebilir enerji sistemlerinin toplam kurulu gücünü 2,3 MW'a çıkardıklarını belirterek, "Bu projelerle, temiz ve milli enerjiye katkı sunmayı ve Türkiye'deki diğer uygun lokasyonlarımızda da benzer GES uygulamalarını yaygınlaştırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.



Şirket'ten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, Enerji Verimliliği Haftası vesilesiyle, Türkiye'nin enerji kaynaklarının verimli kullanılması, yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılması amacıyla yürüttüğü yatırım ve optimizasyon çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, toplumda enerji verimliliğiyle ilgili farkındalık ve bilinç seviyesinin artırılmasıyla enerjide dışa bağımlılığın azalacağını ifade etti.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde yürütülen "Aklınla Verimli Yaşa" projesinin önemini vurgulayan Kıraç, "Türk Telekom olarak, bu alanda 3 ana konuya odaklanıyoruz. Bunlardan birincisi, Hızla artan müşteri sayımız ve bant genişliğine rağmen sabit ve mobil şebekelerimizde elektrik tüketimini her yıl bir önceki yıla göre düşürmek.

İkincisi, yeni nesil iletişim teknolojilerinin enerjide, tarımda, sanayide, ulaşımda, sağlıkta, bina ve şehirlerde kullanımını yaygınlaştırarak en yüksek düzeyde kaynak tasarrufu sağlamak ve sürdürülebilir topluma hizmet etmek. Üçüncüsü de karbon emisyonumuzu sistematik olarak azaltırken enerji verimliliği konusundaki yatırımlarımıza ve optimizasyon çalışmalarımıza aralıksız devam etmek." değerlendirmesinde bulundu.



"Türk Telekom'un bin 700 lokasyonuna güneş enerji sistemleri kurduk"



Kıraç, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırmasına destek olarak, hem cari açık ile mücadeleye katkı sağlamak hem de verimliliklerini artırmak amacıyla 2015 yılında elektrik tedarik şirketi TTES'i kurduklarını aktardı.



İrili ufaklı büyüklükte bin 700 lokasyonda güneş enerji santrallerinin (GES) kurulumunu tamamlayarak yenilenebilir enerji sistemlerinin toplam kurulu gücünü 2,3 MW'a çıkardıklarını belirterek, "Bu projelerle, temiz ve milli enerjiye katkı sunmayı ve Türkiye'deki diğer uygun lokasyonlarımızda da benzer GES uygulamalarını yaygınlaştırmayı hedefliyoruz". değerlendirmesinde bulundu.



"Baz istasyonlarımızda verimliliği artırıyoruz"



Kıraç, enerji verimliliğini artırmak amacıyla baz istasyonları ve sistem odaları başta olmak üzere Türk Telekom'da kullanımda olan soğutma ve ses haberleşme sistemleri gibi enerji tüketimi yüksek ekipmanları, daha düşük enerji tüketen modellerle değiştirdiklerini belirtti.



Kıraç, "Proje kapsamında 2020 yıl sonuna kadar belirli bölgelerdeki baz istasyonlarımızı yüksek verimlilikte çalışan modellerle değiştirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.



Kıraç, Küresel e-Sürdürülebilirlik Girişimi GeSI'nin raporuna göre, Türk Telekom'un dünyada elektrik tüketimini son 6 yıldır azaltan nadir operatörlerden biri olduğunu da kaydederek, "Enerji tasarrufunu ve yenilenebilir enerji kullanımını artırmaya, yakıt tüketimini ve karbon monoksit salımını azaltmaya yönelik projeleri ve yıllık enerji tasarrufu hedefleri neticesinde Türk Telekom, CDP skorunu 2018'de iki kademe yükselterek C+ farkındalık seviyesine çıkardı."



Kurgulanan yeni nesil şehirler sayesinde, akıllı sistemlerin yer aldığı lokasyonlarda kamu yararına önemli ölçüde katkı ortaya koyduklarını ifade eden Kıraç, "Türk Telekom'un yeni nesil şehir uygulamalarıyla elektrikte yüzde 40'a ve sulamada yüzde 30'a varan tasarruf sağlandı. Akıllı ulaşım uygulamalarıyla, trafikte geçirilen sürede yaklaşık yüzde 35 tasarruf elde edilirken bu sürenin düşmesine bağlı olarak karbon salımı yaklaşık yüzde 25 azaldı.

Şehir parklarında hayata geçirdiğimiz akıllı aydınlatma çözümlerimiz sayesinde yüzde 30 civarında enerji tasarrufunu yakalamayı başardık. Dar bant nesnelerin interneti (NB-IoT) teknolojisine sahip akıllı sayaçlarımızla uzaktan sayaç okuma projelerimizi çoğaltarak yerli sayaç üreticileri, Belediyeler, Bilimsel Kuruluşlar ve Üniversitelerle, enerji alanındaki NB-IoT test ve yaygınlaştırma çalışmalarına öncülük etmekteyiz" dedi.



Kıraç, Sıfır Atık Projesi'ne destek verdiklerini, Türk Telekom'da bugüne kadar toplam 105 ton kağıt, 30 ton plastik, 10,5 ton cam, 5 ton metali geri dönüşüme kazandırdıklarını ifade ederek, "Genelde üç alanda israfın engellenmesi gerektiği söylenirdi: İnsan, zaman ve para… Şimdi buna mutlaka enerjiyi de eklemek gerekir. Enerji israfı ilk üçünün israfını tetikler" ifadelerini kullandı.