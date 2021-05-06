Türk Telekom'dan ilk çeyrekte 1,36 milyar TL net kar - Son Dakika

Türk Telekom'dan ilk çeyrekte 1,36 milyar TL net kar

06.05.2021 10:23
Türk Telekom'dan ilk çeyrekte 1,36 milyar TL net kar, System.String[]

Türk Telekom, yılın ilk çeyreğinde 1,36 milyar TL net kar elde etti.

Türk Telekom, yılın ilk çeyreğinde 1,36 milyar TL net kar elde etti.

Şirket açıklamasına göre, Türk Telekom'un 2021'in ilk çeyreğinde konsolide geliri ise yüzde 20,4 büyüme ile 7,6 milyar TL oldu. Gelir büyümesiyle Türk Telekom'un faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK), geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,7 artışla 3,8 milyar TL'ye ulaşırken, FAVÖK marjı yüzde 50,1 oldu. Yılın ilk çeyreğinde Türk Telekom'un net karı yıllık yüzde 105'lik artışla 1,36 milyar TL olarak gerçekleşti. Türk Telekom'un yatırım harcamaları da 2021'in ilk çeyreğinde yıllık yüzde 40 artışla 1,3 milyar TL'ye yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, Türkiye'nin bir çeyreği daha pandemi kısıtlamalarıyla geçirdiğini belirterek, "Umuyoruz ki zor zamanların sonuna hızla yaklaşıyoruz. Bu dönem boyunca işimizin zirvesinde kalmaya ve sürdürülebilir güçlü büyüme için iddialı hedeflerimiz üzerinde çalışmaya odaklandık. Finansal mükemmellik ve risk yönetimi, dijitalleşme, verimlilik ve üstün müşteri deneyimine öncelik vererek 2020 yılının zorluklarını büyük fırsatlara dönüştürmeyi başardık. 2021'de daha da iyi bir performans elde etmek için gücümüze güç kattık. Bu çeyrekte, sabit ve mobil iş kollarımıza ek olarak kurumsal datadaki gelir büyümesinde de beklentilerimizin üzerinde performans gösterdik. Şu ana kadar kaydettiğimiz ilerleme ve önümüzdeki aydınlık görünüm; hizmetlerimizin bir parçası olarak kabul ettiğimiz, müşterilerimize, toplumumuza ve paydaşlarımıza kendini değerli hissettirme iştiyakımızın bir eseridir." ifadelerini kullandı.

2021 yılına tahminlerinden daha güçlü başladıklarını aktaran Önal, şunları kaydetti:

"Bu nedenle, 2021 öngörümüzü yukarı yönlü revize etmek için sağlam bir zemin oluştu. Mevcut koşullarda, yaklaşık yüzde 16 gelir büyümesi, yaklaşık 15,4 milyar TL FAVÖK ve yaklaşık 8 milyar TL yatırım harcaması öngörüyoruz. Yatırımlarımızla, sabit ve mobil şebekelerimizin genişletilmesi ve iyileştirilmesine, kapasite artırmaya, dijital gündeme, veri merkezlerine ve 5G'ye geçişe odaklanacağız. Hedefimiz, en iyi müşteri deneyimine ulaşmak. Abonelerimizi daha yüksek internet hızlarıyla buluşturmak için ocak ayında yeni giriş seviyesi paketlerimizi 12Mbps'den 16Mbps'ye çıkardık. Devam eden fiber dönüşüm projelerimiz kapsamında, birinci çeyrekte 600 binden fazla abonemizi ADSL'den fibere geçirdik. Fiber ağımızın uzunluğunu 336 bin kilometreye, hane halkı kapsamasını ise 27,1 milyona yükselttik. Türkiye'nin internet hızını artırmayı sürdüreceğiz."

Toplam abone sayısı 50,6 milyona ulaştı

Önal, "Mobil iş kolumuzda şebeke kalitesini ve müşteri deneyimini iyileştirme odağımız neticesinde bağımsız araştırma şirketi Opensignal'in '2021 Global Mobil Ağ Deneyim Ödülleri'nde 'Yükselen Yıldızlar' ve 'Yüksek Performanslılar' arasında yer aldık. Nokia ile gerçekleştirdiğimiz 5G hız denemesinde 4.5Gbps üzeri hızlara ulaşarak yeni bir dünya rekoru kırdık." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Ticaret Odası ile yaptıkları iş birliği ile İstanbul'daki 430 bin KOBİ'nin dijital dönüşümü için önemli bir sorumluluk üstlendiklerini belirten Önal, şu ifadeleri kullandı:

"Yenilikçi dijital servislerimize rağbet artarken çevrim içi işlem kanallarımızdan yapılan TL yükleme ve fatura ödemeleri geçen yılın aynı dönemine göre yıllık yüzde 71 arttı. Türkiye'nin dijital dönüşüm sürecine liderlik ederken, sürdürülebilirliğin evrensel ilkelerini de stratejilerimize ve süreçlerimize entegre ediyoruz. 2020'de taraf olduğumuz BM Küresel İlkeler Sözleşmesi kapsamında ilk İlerleme Bildirimi Raporumuzu yayımladık. Sürdürülebilirliğe ve değer yaratmaya yönelik bütünsel yaklaşımımızı paydaşlarımıza sunma fırsatını bulacağımız ilk sürdürülebilirlik raporumuzu 2021 yılında yayımlamayı hedefliyoruz. 19 Mart'ta gerçekleştirdiğimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararla, 1,9 milyar TL nakit temettünün üç eşit taksitle ödenmesine karar verildi. İlk taksitin ödeme süreci tamamlandı. Böylelikle, hissedarlarımıza değer katma taahhüdümüzü bir kez daha ortaya koyduk."

Yılın ilk çeyreğinde toplam abone sayısı 50,6 milyona ulaşan Türk Telekom'un, son 12 aydaki net abone kazanımı 2,2 milyon oldu. Sabit genişbant abone sayısı 13,6 milyona yükselirken, sabit genişbant ARPU büyümesi yıllık yüzde 14,1 artış gösterdi. Fiber abone sayısı ilk çeyrekte, yıllık yüzde 65 yükselişle 7,3 milyonu aştı. Mobil abone sayısı 23,3 milyon olurken, mobil ARPU yıllık yüzde 12,2 büyüdü. LTE abonelerinin aylık ortalama data kullanımı mart ayında 9,5GB olarak gerçekleşirken sabit genişbant abonelerinin data kullanımı ise yıllık bazda yüzde 45 artarak 230GB seviyesinde seyretti.

Türk Telekom'dan ilk çeyrekte 1,36 milyar TL net kar
Türk Telekom'dan ilk çeyrekte 1,36 milyar TL net kar

Türk Telekom, Türk Lirası, Yatırım, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türk Telekom'dan ilk çeyrekte 1,36 milyar TL net kar - Son Dakika Ekonomi


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