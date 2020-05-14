Türk Telekom ilk üç ayda 6,3 milyar TL gelir elde etti - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Türk Telekom ilk üç ayda 6,3 milyar TL gelir elde etti - Son Dakika Ekonomi

Türk Telekom ilk üç ayda 6,3 milyar TL gelir elde etti

6 saat önce

Türk Telekom, 2020'nin ilk üç ayında yüzde 17 büyüme ile 6,3 milyar TL gelir elde ederek 2008'deki halka arzdan bu yana en yüksek ilk çeyrek gelir artışını kaydetti.

Türk Telekom ilk üç ayda 6,3 milyar TL gelir elde etti, System.String[]

Türk Telekom, 2020'nin ilk üç ayında yüzde 17 büyüme ile 6,3 milyar TL gelir elde ederek 2008'deki halka arzdan bu yana en yüksek ilk çeyrek gelir artışını kaydetti. Geçen yılın aynı dönemine göre karlılığını ikiye katlayan şirket 661 milyon TL net karıyla 2020'ye sağlıklı bir başlangıç yaptı. Son on iki ayda net 1,7 milyon abone kazanan Türk Telekom'un toplam abone sayısı da 48,4 milyona ulaştı.


Türk Telekom, 2020'nin ilk çeyreğinde yüzde 17 büyüme ile 6,3 milyar TL gelir elde ederken, 2008'deki halka arzdan bu yana en yüksek ilk çeyrek gelir artışını gerçekleştirdi. Güçlü gelir büyümesiyle Türk Telekom'un faiz, amortisman ve vergi öncesi karı da (FAVÖK), geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artışla 3 milyar TL olarak gerçekleşirken, FAVÖK marjı 47,2 oldu. Güçlü operasyonel performans ve yabancı para riskinin azaltılması ile düşen finansal giderler sayesinde yılın ilk çeyreğinde Türk Telekom, 661 milyon TL net kar kaydetti. Türk Telekom'un yatırım harcamaları da 2020'nin ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 artarak 896 milyon TL'ye yükseldi.


Ümit Önal: "Yılın ilk çeyreğinde yüzde 17 büyüme kaydettik"


Konuya ilişkin açıklama yapan Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Yılın ilk çeyreğinde özellikle sabit genişbant segmentindeki büyümenin katkısı ile konsolide gelirlerimiz, geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 17 büyüme kaydetti. Nakit akış yaratma kapasitemiz artmaya devam ederken, gelir tablomuzun kur hareketlerine karşı hassasiyetinin azalması, içinden geçtiğimiz bu olağanüstü durumda dahi öngörülebilir finansal giderler ve net kar yaratmamıza olanak sağladı. Vergi öncesi net karımız geçen yıla göre yaklaşık 4 katına çıkarken vergi sonrası net karımız ise 661 milyon TL olarak gerçekleşti. Türk Telekom olarak 2020'ye 'sağlıklı' ve güçlü bir başlangıç yaptık" dedi.


"Güçlü bilançomuz ile kur risklerine karşı daha korunaklıyız"


2020 yılı birinci çeyreğinde, koruma işlemleri gerçekleştirmeye devam ettiklerini ve aynı zamanda TL cinsinden borçlanma payını artırdıklarını da sözlerine ekleyen Önal, "Borçluluk seviyesindeki düşüş ve türev işlemlerin etkisi ile net açık yabancı para pozisyonumuz, halka arzdan bu yana en düşük seviye olan 225 milyon dolara gerilemiş bulunuyor. Diğer yandan, Net Borç/FAVÖK oranımız da aşağı yönlü seyrini sürdürerek son beş yılın en düşük seviyesi olan 1.38x seviyesinde gerçekleşti" diye konuştu.


"2020 yatırım öngörümüzü yükselttik"


Yılın ilk çeyreğinde güçlü finansal ve operasyonel sonuçlar kaydettiklerini aktaran Önal, "Bu sonuçlar neticesinde, FAVÖK için belirlemiş olduğumuz yıllık öngörümüzü '12,4 milyar TL'den '12,4 - 12,6 milyar TL' aralığına; yıllık yatırım öngörümüzü ise 'yaklaşık 5,8 milyar TL'den 'yaklaşık 6,4 milyar TL'ye yükseltmiş bulunuyoruz" dedi.


"Süreç, internet kullanım alışkanlıklarını değiştirdi"


Sosyal izolasyon tedbirleri uyarınca evde kalınan bu dönemde dijital dönüşümün önemine tanık olunduğunu belirten Önal, sözlerini şöyle sürdürdü: "Mart ayı ortasından itibaren ülke çapında alınan önlemlerle çok sayıda faaliyetin online ortamlara taşınması, hem internet trafiğine yansıdı hem de üst paketlere geçişi hızlandırdı. Ortalama günlük sabit data kullanımı Şubat ayına göre, Mart ayında yaklaşık yüzde 20, Nisan ayında yaklaşık yüzde 45 artış gösterdi. Ayrıca sosyal izolasyon döneminde 'Online İşlemler' uygulamamızı kullanan tekil abone sayısı son üç ayda 2 milyon artışla 19,8 milyona yükseldi."


"Kesintisiz ve güvenli iletişim"


Önal, "Ülkemizin 81 ilinde 30 bini aşkın çalışanımız, yaygın ve güçlü altyapı yatırımlarımız, Türkiye'nin dört bir yanında 308 bin kilometreye ulaşan güçlü fiber ağımızla kesintisiz ve güvenli iletişimi sağlamaya devam ediyoruz. Son 12 ayda 3,5 milyon artarak 22,6 milyona ulaşan fiber hane kapsamamız sayesinde trafiğin arttığı yoğun saatlerde dahi hiçbir kapasite sorunu yaşamıyoruz" dedi.


Toplam abone sayısı 48,4 milyona ulaştı


Yılın ilk çeyreğinde 563 bin net abone kazanımı sağlayan Türk Telekom, toplam abone sayısını 48,4 milyona taşıdı. Sabit genişbant internet aboneleri, fiber abone sayısındaki güçlü büyüme ile 11,6 milyona ulaşırken sabit genişbant ARPU ilk çeyrekte 2011 yılından bu yana en yüksek yıllık büyümeyi kaydederek yüzde 14 artış gösterdi. Fiber abone sayısı ilk çeyrekte, yıllık yüzde 22 artış ile 4,4 milyona yükseldi. Mobil abone sayısı 23,2 milyona yükselirken sabit seste 103 bin net abone artışı ile 2008 yılındaki halka arzdan bu yana en yüksek ilk çeyrek net abone kazanımı kaydedildi. - İSTANBUL

Türk Telekom, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 11:19 Kaynak: İHA


Son Dakika

Son Dakika: Bu geceden itibaren benzine 7, motorine 12 kuruş indirim geldi Erdoğan, CHP'nin İş Bankası hisselerinin Hazine'ye geçirilmesi için talimat verdi: Bayramdan önce halledin Son Dakika: 18 Mayıs'ta 15 ilimizde bankalar kapalı olacak Türkiye'nin satışına izin verdiği koronavirüs tedavisinde kullanılan yerli ilacın adı netleşti Karayolu taşımacılığında tavan ücretler kilometreye göre değişecek ve 100 ila 500 lira arasında olacak 6 gündür düşüşünü sürdüren dolar 6,96'dan işlem görüyor Askıda Fatura uygulamasında ödenen fatura bedeli 15 milyon lirayı aştı Borsa açılışta yüzde 0,30 değer kaybetti Güne düşüşle başlayan gram altın 384 liradan işlem görüyor Ulaştırma Bakanlığı, 1000 liraya yolcu taşıyan fırsatçılar için harekete geçti! İşte yeni ücret tarifesi Son Dakika: Bakan Koca, turizmde uygulanacak normalleşme planını paylaştı: Bayramdan sonra yurt dışından gelenlere test yapacağız Altının kilogramı 384 bin 350 liraya yükseldi Üniversite sınavlarında ilk 80 bine girip madencilikle ilgili mühendislik bölümlerini seçenlere 2.104 TL'ye kadar burs verilecek Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı %17,2 arttı Sektörü canlandırmak isteyen turizmciler, 23,5 milyon turiste 4 farklı dilde mektup gönderecek
Rakibinin kulağını ısıran Tyson yıllar sonra itiraf etti: 3 milyon dolarlık cezadan fazlasını kazandım Rakibinin kulağını ısıran Tyson yıllar sonra itiraf etti: 3 milyon dolarlık cezadan fazlasını kazandım         
18:00
Boğaziçi Üniversitesi, koronavirüs aşısı için Eylül 2021'i işaret etti Boğaziçi Üniversitesi, koronavirüs aşısı için Eylül 2021'i işaret etti         
17:49
Survivor ekibi İstanbul'a geldi, karantinada kalacaklar Survivor ekibi İstanbul'a geldi, karantinada kalacaklar         
17:43
Bakan Koca'nın iftar uyarısı Uşak'ta gerçek oldu: İftarda buluşan 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Bakan Koca'nın iftar uyarısı Uşak'ta gerçek oldu: İftarda buluşan 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
17:36
TFF'nin ligleri başlatma kararına tepki gösteren Adanaspor Yardımcı Antrenörü Olgun, görevini bıraktı TFF'nin ligleri başlatma kararına tepki gösteren Adanaspor Yardımcı Antrenörü Olgun, görevini bıraktı         
17:36
ABD'de 14 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 1777 kişi hayatını kaybetti ABD'de 14 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 1777 kişi hayatını kaybetti         
17:09
Mbappe'nin hızına erişmek için 3 ay antrenma yapan İngiliz YouTuber, başarılı olamadı Mbappe'nin hızına erişmek için 3 ay antrenma yapan İngiliz YouTuber, başarılı olamadı         
16:58
Son Dakika: Bu geceden itibaren benzine 7, motorine 12 kuruş indirim geldi Son Dakika: Bu geceden itibaren benzine 7, motorine 12 kuruş indirim geldi         
16:44
Şanlıurfa Valisi: Yardım kuyruklarındaki yoğunluğun önüne geçemiyoruz Şanlıurfa Valisi: Yardım kuyruklarındaki yoğunluğun önüne geçemiyoruz         
16:34
MİT, PKK'nın sözde Mahmur üst düzey yöneticisi Galya Bekir'i etkisiz hale getirdi MİT, PKK'nın sözde Mahmur üst düzey yöneticisi Galya Bekir'i etkisiz hale getirdi         
16:34
İspanya'da çöp atmaya giderken farklı süper kahraman kostümü giyen baba-kız fenomen oldu İspanya'da çöp atmaya giderken farklı süper kahraman kostümü giyen baba-kız fenomen oldu         
16:33
Yıldırımların kendilerine has kokuları olduğunu biliyor muydunuz? Yıldırımların kendilerine has kokuları olduğunu biliyor muydunuz?         
16:17
12 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı 12 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı         
16:11
N'Sakala, Beşiktaş'la sözleşme imzaladığına dair çıkan haberleri yalanladı N'Sakala, Beşiktaş'la sözleşme imzaladığına dair çıkan haberleri yalanladı         
16:09
Trabzon'da havaların ısınmasıyla cadde ve sokaklar doldu, sosyal mesafe kuralı unutuldu Trabzon'da havaların ısınmasıyla cadde ve sokaklar doldu, sosyal mesafe kuralı unutuldu         
16:06
6 ilimizde mazot ve gübre desteği ödemeleri elektrik dağıtım şirketine mi aktarıldı? 6 ilimizde mazot ve gübre desteği ödemeleri elektrik dağıtım şirketine mi aktarıldı?         
15:58
İstanbul'da iş adamı Aydın Arvas'a silahlı saldırı! Saldırganların geliş anı kamerada İstanbul'da iş adamı Aydın Arvas'a silahlı saldırı! Saldırganların geliş anı kamerada         
15:52
Şarkıcı İrem Derici, babasının evliliklerdeki Şarkıcı İrem Derici, babasının evliliklerdeki "4 öpücük" formülünü anlattı         
15:48
Mersin Valisi Su: Büyükşehirler içinde en az korona vakası ve ölüm oranına sahibiz Mersin Valisi Su: Büyükşehirler içinde en az korona vakası ve ölüm oranına sahibiz         
15:44
Ünlü sunucu Oylum Talu ve Methi Bengisu boşanma kararı aldı Ünlü sunucu Oylum Talu ve Methi Bengisu boşanma kararı aldı         
15:31
Kasımpaşa'da iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı Kasımpaşa'da iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı         
15:08
Şevval Şahin'in Instagram'daki pozları Şeyma Subaşı'ya benzetildi Şevval Şahin'in Instagram'daki pozları Şeyma Subaşı'ya benzetildi         
15:07
Son Dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı         
14:42
Uykusunda kalp krizi geçiren 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı Uykusunda kalp krizi geçiren 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı         
14:38
Beşiktaş'ta koronavirüs testi pozitif çıkan 8 kişiden birinin Burak Yılmaz olduğu iddia edildi Beşiktaş'ta koronavirüs testi pozitif çıkan 8 kişiden birinin Burak Yılmaz olduğu iddia edildi         
14:33
Son Dakika: PKK'lı teröristler, Van'da Vefa Destek Grubu'na saldırdı: 2 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: PKK'lı teröristler, Van'da Vefa Destek Grubu'na saldırdı: 2 kişi hayatını kaybetti         
14:33
Otomobilin üstüne teras yapıp bagajında mangal yakan gençlere 6 bin lira ceza Otomobilin üstüne teras yapıp bagajında mangal yakan gençlere 6 bin lira ceza         
14:30
Adana'da termometreler 45 dereceyi gösterdi Adana'da termometreler 45 dereceyi gösterdi         
14:30
Yavaş, Gökçek'i savcılığa şikayet etti: Bir dinozor parasına asbestli borular yenilenirdi Yavaş, Gökçek'i savcılığa şikayet etti: Bir dinozor parasına asbestli borular yenilenirdi         
14:29
Ukrayna'da taşıyıcı annelerin doğurduğu 46 bebek, ailelerine ulaştırılamayınca otele yerleştirildi Ukrayna'da taşıyıcı annelerin doğurduğu 46 bebek, ailelerine ulaştırılamayınca otele yerleştirildi         
14:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2020 18:10:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk Telekom ilk üç ayda 6,3 milyar TL gelir elde etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]