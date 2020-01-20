Türk Telekom, internet erişim sorununun çözüldüğünü duyurdu Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Türk Telekom, internet erişim sorununun çözüldüğünü duyurdu Açıklaması - Son Dakika Ekonomi

Türk Telekom, internet erişim sorununun çözüldüğünü duyurdu Açıklaması

6 saat önce

Türk Telekom, internet erişiminde yaşanan sorunun saat 18.45 itibarıyla tamamen çözüldüğünü, internet trafiğinin normal seyrine döndüğünü bildirdi.

Türk Telekom, internet erişim sorununun çözüldüğünü duyurdu Açıklaması, System.String[]

Türk Telekom, internet erişiminde yaşanan sorunun saat 18.45 itibarıyla tamamen çözüldüğünü, internet trafiğinin normal seyrine döndüğünü bildirdi.

Türk Telekom'dan yapılan yazılı açıklamada, yaşanan internet sorununa ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"20 Ocak 2020 Pazartesi günü internet erişiminde yaşanan problemler saat 18.45'te tamamen sona ermiştir. Yurt dışı operatör kaynaklı olan sorun çözülmüş olup, yurt içi ve yurt dışı internet trafiği normal seyrine dönmüştür. Alanında yetkin ekiplerimizin, kullanıcıların bu aksaklıktan en az seviyede etkilenmesi adına yoğun bir çalışma gösterdiğini kamuoyunun bilgisine sunarız."

Türk Telekom, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 07:50 Kaynak: AA
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