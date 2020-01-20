Türk Telekom : Internet erişimindeki problemler "siber saldırı" kaynaklı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Türk Telekom : Internet erişimindeki problemler 'siber saldırı' kaynaklı - Son Dakika Ekonomi

Türk Telekom : Internet erişimindeki problemler "siber saldırı" kaynaklı

6 saat önce

Türk Telekom, bugün internet erişiminde yaşanan sorunların, "siber saldırı" kaynaklı olduğunu açıkladı.

Türk Telekom : Internet erişimindeki problemler

Türk Telekom, bugün internet erişiminde yaşanan sorunların, "siber saldırı" kaynaklı olduğunu açıkladı.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"20 Ocak 2020 Pazartesi günü internet erişiminde yaşanan problemlere dair, Türk Telekom olarak halkımızı ve paydaşlarımızı bilgilendirme sorumluluğumuz çerçevesinde açıklama yapılması gereği doğmuştur.

"Söz konusu erişim aksaklıkları, dünyada pek çok kurumun hatta devletlerin maruz kalabildiği 'Siber Saldırı' ile ilgili olup, saldırılar bu kez Türk Telekom'un DNS'lerine yönelik yapılmaktadır.

"Türk Telekom'un alanında yetkin siber güvenlik uzmanları, saldırıları bertaraf etmek, yurt içi ve yurt dışı internet trafiğini normal seyrinde devam ettirmek için yoğun bir çalışma içerisindedir.

" Türkiye'nin en büyük Siber Güvenlik Merkezine sahip olan Türk Telekom'un, gerekli önlemleri alarak, kullanıcılarımızın bu saldırılardan etkilenmemesi için çalışmalarını sürdüğünü kamuoyunun bilgisine sunarız."


Türk Telekom, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 06:37 Kaynak: DHA
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