Türk Telekom, İspanya'da BAXI Manresa ile karşılaşacak!
7 saat önce
Manresa kentindeki Pavello Nou Congost'ta oynanacak müsabaka, TSİ 22.30'da başlayacak.
Manresa kentindeki Pavello Nou Congost'ta oynanacak müsabaka, TSİ 22.30'da başlayacak.
Gruptaki ilk 3 maçını da kazanan Türk Telekom lider durumda bulunurken, 2 galibiyet ve 1 yenilgisi olan BAXI Manresa ise 3. sırada yer alıyor.
Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 12:23
Real Madrid'de Galatasaray maçı öncesi 7 eksik! Ali Koç isyan etti: Hemen Ersun hocayı aradım Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ: Biz asker selamına devam edeceğiz Fenerbahçe Dirar'ın sözleşmesini 2 yıl uzattı