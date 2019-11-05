Türk Telekom, İspanya'da BAXI Manresa ile karşılaşacak!

Manresa kentindeki Pavello Nou Congost'ta oynanacak müsabaka, TSİ 22.30'da başlayacak.



Gruptaki ilk 3 maçını da kazanan Türk Telekom lider durumda bulunurken, 2 galibiyet ve 1 yenilgisi olan BAXI Manresa ise 3. sırada yer alıyor.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,