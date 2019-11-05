Son Dakika Haberleri: Türk Telekom, İspanya'da BAXI Manresa ile karşılaşacak!
Son Dakika Spor Türk Telekom, İspanya'da BAXI Manresa ile karşılaşacak!

Türk Telekom, İspanya'da BAXI Manresa ile karşılaşacak!

7 saat önce

Manresa kentindeki Pavello Nou Congost'ta oynanacak müsabaka, TSİ 22.30'da başlayacak.

Türk Telekom, İspanya'da BAXI Manresa ile karşılaşacak!, System.String[]

Manresa kentindeki Pavello Nou Congost'ta oynanacak müsabaka, TSİ 22.30'da başlayacak.


Gruptaki ilk 3 maçını da kazanan Türk Telekom lider durumda bulunurken, 2 galibiyet ve 1 yenilgisi olan BAXI Manresa ise 3. sırada yer alıyor.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Türk Telekom, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 12:23 
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