Üye Girişi
'Türk Telekom İstanbul 24 Saat Boostrace' gerçekleşti - Son Dakika

'Türk Telekom İstanbul 24 Saat Boostrace' gerçekleşti

23.08.2021 09:47
'Türk Telekom İstanbul 24 Saat Boostrace' gerçekleşti, System.String[]

'Türk Telekom İstanbul 24 Saat Boostrace' İstanbul'da gerçekleşti.

'Türk Telekom İstanbul 24 Saat Boostrace' İstanbul'da gerçekleşti. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı yarış pistinde 24 saat kesintisiz süren bisiklet yarışı, birbirinden renkli anlarla hafızalarda yer etti.

Türk Telekom, dünyada benzerleri büyük ilgi gören ve 24 saat süren bisiklet yarışı heyecanını İstanbul'a taşıdı. Türk Telekom isim ve ana sponsorluğunda Türkiye'de ilk kez gerçekleştirildiği belirtilen 'Türk Telekom İstanbul 24 saat Boostrace' 21-22 Ağustos 2021 tarihlerinde Intercity İstanbul Park yarış pistinde gerçekleşti. 73 farklı takımın mücadelesinde birbirinden renkli anlar yaşandı. Takım ruhu ve dayanışma, yarış boyunca öne çıkan önemli unsur oldu.

Sporcuların büyük mücadelesine izleyicilerin de ortak olduğu yarış, bisiklet severlerden büyük ilgi gördü. Yarış sabahı pist çocuklar dahil tüm ziyaretçilere açılırken, bisiklet severler Formula pistinde pedal çevirmenin keyfini yaşadı. Prestijli markaların test ekipmanlarını sergilediği festival alanında aileler, çeşitli şov ve etkinliklerle gün boyu keyifli vakit geçirdi.

Pistte 24 saat pedal çevirdiler

'İstanbul 24 Saat Boostrace'e katılan 2, 4 veya 6 kişilik takımlar, değişmeli olarak 24 saat boyunca pedal çevirdi. İzleyenlerin de desteğiyle, gece gündüz aralıksız devam eden yarışı tamamlayan takımlar, önemli bir mücadele sergiledi. "En fazla tur atan kadın sporcu" ve "En fazla tur atan erkek sporcu" kategorilerinde kazananların ödüllerini ise İstanbul Valisi Ali Yerlikaya takdim etti.

Heyecanlı anların yaşandığı yarışta kat edilen mesafeye göre yapılan derecelendirme sonucunda; kazananların listesi şöyle oluştu;

En fazla tur atan kadın sporcu: Kadınlar İsterse Suzuki, Merve Güney

En fazla tur atan erkek sporcu: Tadpole, Sinan Kargı

2'li takım Erkekler Üçüncüsü: AFAD Gençlik; Osman Şirin, Furkan Abdullah Pamukcu

2'li takım Erkekler İkincisi: Team ISS; Mutlu Erçevik, Ahmet Eren

2'li takım Erkekler Birincisi: Vargren; Serhat Yılmaz, Nick Anderson

4'lü takım

Kadınlar 1.si: Kadınlar İsterse Suzuki; Merve Güney, Sera Sayar Yakimoviç, Arzu Sağnak, Nihal Özdemir Köse

Erkekler 3.sü: Pelotonist White; Tufan Sağnak, Süleyman Çelikkaya, Emre Ural, Mehmet Efe Ballı

Erkekler 2.si: MG Türkiye; Emre Yavuz, Ahmet Hayri Kulumbur, Refikcan Kavakkoru, Faruk Güler

Erkekler 1.si: Kipeo Endurance Team; Mecit Tatlıcılar, Ercüment Boran, Abdülkadir Kelleci, Gökhan Uzuntaş

Karışık 3.sü: Just For Fun; İlker Burgaç, Çağla Şengör Danacıoğlu, Furkan Reis, Emrullah Aktepe

Karışık 2.si: Riders on the Storm; Ebru Güven, Burak Üçok, Evren Yüzügüzel, Halil Ulaş

Karışık 1.si: Boostcamp; Ozan Yavuz, İlkem Gökçe, Muhammet Erkan, Buse Yücel

6'lı takım

Kadınlar 2.si: Zincir Kıran Kadınlar; Hande Karaca, Bengisu Ergenç, Betül Tamer, Ayşe Bilgin, Zeynep Özge Dinç, Dilara Öztel

Kadınlar 1.si: Ladies First; Pınar Çalışkan, Bedia Çakıroğlu Sarı, Yeşim Çiloğlu, Elif Coşkun, Neslihan Gümüş, Mine Erhan

Erkekler 3.sü: Kep-d'ül Cycling Club; Ruso Yakimoviç, Barış Kaya, Oğuz Omur, Necati Karabucak, Murat Güney, Tahsin Özgür

Erkekler 2.si: Yemek Sepeti Banabi; Osman Mençi, Gökhan Akan, Ömer Öztürk, Harun Canbaz, Ahmet Abdulhakim Karagöbek, Fatih Aydın

Erkekler 1.si: Chaingang; Ahmet Can Aslan, Kaan Yavuz, Umur Kara, Ulaş Derin, Muhammet Yıldız, Serkan Balkan

Karışık 3.sü: YBK Unicorn Riders; Özgür Aksaman, İdil Sarban, Faisal Hakim, Enes Emir Çetiner, Mobin Mobin, Levent Kurtoğlu

Karışık 2.si: Velocity 216 Cycling Team; Hakan Mahmutoğlu, Tuğba Nalıncı, Yahya Emir Çobanlı, Satu Ahmedov, Takyettin Kuluk, Melih Özler

Karışık 1.si: Bikepedia; Mustafa Kemal Kara, Züleyha Dikbaş, Mustafa Karakaşlı, Doğan Güleç, Ege Onat Doğuşlu, Orhan Cayhan

En hızlı kadın sporcu: Kadınlar İsterse Suzuki; Merve Güney

En hızlı erkek sporcu: Kipeo Endurance Team; Gökhan Uzuntaş

30. tur özel hediyesi

30. turu en hızlı atan kadın sporcu: Just For Fun, Çağla Şengör Danacıoğlu

30. turu en hızlı atan erkek sporcu: Yemek Sepeti Banabi, Ömer Öztürk - İSTANBUL

'Türk Telekom İstanbul 24 Saat Boostrace' gerçekleşti
'Türk Telekom İstanbul 24 Saat Boostrace' gerçekleşti
'Türk Telekom İstanbul 24 Saat Boostrace' gerçekleşti

Türk Telekom, İstanbul, Türkiye, Suzuki, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 'Türk Telekom İstanbul 24 Saat Boostrace' gerçekleşti - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 486 lira seviyesinden işlem görüyor 11:06 Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 486 lira seviyesinden işlem görüyor Akaryakıt istasyonlarının fiyat farkı oyunu! Tabelada 6,84, pompada 7,36 10:51 Akaryakıt istasyonlarının fiyat farkı oyunu! Tabelada 6,84, pompada 7,36 Gülsek mi üzülsek mi bilemedik! İki yaşlı amcanın kavgası görenleri hayrete düşürdü 10:45 Gülsek mi üzülsek mi bilemedik! İki yaşlı amcanın kavgası görenleri hayrete düşürdü
Gökhan Gönül yıllar sonra ortaya çıkan kardeşine sahip çıktı: Ne gerekiyorsa yapacağız 10:06 Gökhan Gönül yıllar sonra ortaya çıkan kardeşine sahip çıktı: Ne gerekiyorsa yapacağız Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın 3 katlı villasını satın aldı 09:54 Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın 3 katlı villasını satın aldı Polise hakaret eden AK Partili Zeynep Gül Yılmaz'dan ilk açıklama! Yine polisi suçladı 09:40 Polise hakaret eden AK Partili Zeynep Gül Yılmaz'dan ilk açıklama! Yine polisi suçladı
MasterChef Türkiye'de ana kadro yarışmacıları belli oldu! Sergen'in yaptığı yemek jüri üyelerinden tam not aldı 09:00 MasterChef Türkiye'de ana kadro yarışmacıları belli oldu! Sergen'in yaptığı yemek jüri üyelerinden tam not aldı Evli oldukları pek bilinmiyor! İşte Çukur'un Koçovalı'sı Ercan Kesal'ın kendisi kadar ünlü eşi 22:42 Evli oldukları pek bilinmiyor! İşte Çukur'un Koçovalı'sı Ercan Kesal'ın kendisi kadar ünlü eşi

Son Dakika Haberleri
11:06 Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 486 lira seviyesinden işlem görüyor
10:51 Akaryakıt istasyonlarının fiyat farkı oyunu! Tabelada 6,84, pompada 7,36
10:47 Rıdvan Dilmen geldikten sonra TRT'den ayrılan Ersin Düzen'in yeni yeri belli oldu
10:45 Gülsek mi üzülsek mi bilemedik! İki yaşlı amcanın kavgası görenleri hayrete düşürdü
10:31 Kazdağlarında orman yangını! Ekipler olay yerine sevk edildi
10:27 Son Dakika: Fenerbahçe, 3 Temmuz'da maddi zarara uğratıldığı gerekçesiyle TFF'ye 250 milyon TL'lik dava açtı
10:19 İğrenç görüntüler hayrete düşürmüştü! Kedi yiyen kadınla ilgili savcılık kararını verdi
10:17 Güne düşüşle başlayan dolar 8,47'den işlem görüyor
10:05 Gökhan Gönül yıllar sonra ortaya çıkan kardeşine sahip çıktı: Ne gerekiyorsa yapacağız
09:56 Pazarlık gece yarısına kadar sürdü! Hükümet ile sendikalar memurların maaş zammı için anlaştı
Taliban'a karşı direniş Pençşir'de alevleniyor! Efsane komutanın oğlu Ahmed Mesud, üç bölgeyi daha ele geçirdi Taliban'a karşı direniş Pençşir'de alevleniyor! Efsane komutanın oğlu Ahmed Mesud, üç bölgeyi daha ele geçirdi         
11:10
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen, siyah mayolu pozlarıyla kusursuz fiziğini sergiledi Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen, siyah mayolu pozlarıyla kusursuz fiziğini sergiledi         
11:05
Rıdvan Dilmen geldikten sonra TRT'den ayrılan Ersin Düzen'in yeni yeri belli oldu Rıdvan Dilmen geldikten sonra TRT'den ayrılan Ersin Düzen'in yeni yeri belli oldu         
10:47
İğrenç görüntüler hayrete düşürmüştü! Kedi yiyen kadınla ilgili savcılık kararını verdi İğrenç görüntüler hayrete düşürmüştü! Kedi yiyen kadınla ilgili savcılık kararını verdi         
10:19
Pazarlık gece yarısına kadar sürdü! Hükümet ile sendikalar memurların maaş zammı için anlaştı Pazarlık gece yarısına kadar sürdü! Hükümet ile sendikalar memurların maaş zammı için anlaştı         
09:56
Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 37 yaralı Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 37 yaralı         
09:52
Binlerce Afgan'ın akın ettiği Kabil Havalimanı'nda çatışma çıktı Binlerce Afgan'ın akın ettiği Kabil Havalimanı'nda çatışma çıktı         
09:25
Manavgat kundakçısını, kız arkadaşı ele verdi! Yakalanırsan sarhoş ve madde bağımlısı olduğunu söyle demişler Manavgat kundakçısını, kız arkadaşı ele verdi! Yakalanırsan sarhoş ve madde bağımlısı olduğunu söyle demişler         
08:19
Annesini yemek masasında 10 bıçak darbesiyle öldüren cani evladın adliye çıkışı sözleri şaşkınlık yarattı Annesini yemek masasında 10 bıçak darbesiyle öldüren cani evladın adliye çıkışı sözleri şaşkınlık yarattı         
21:33
Konvoydaki araç kaza yaptı! Teyzesinin yaralandığını duyan gelin, düğünü bırakıp ambulansa koştu Konvoydaki araç kaza yaptı! Teyzesinin yaralandığını duyan gelin, düğünü bırakıp ambulansa koştu         
20:30
Nurgül Yeşilçay'dan yeni imaj fotoğrafı: Sarışın bomba mıyım neyim? Nurgül Yeşilçay'dan yeni imaj fotoğrafı: Sarışın bomba mıyım neyim?         
19:59
Çocuklar Duymasın'ın Emine'si Melek Şahin'i görenler tanıyamadı: Genç kıza dönmüş Çocuklar Duymasın'ın Emine'si Melek Şahin'i görenler tanıyamadı: Genç kıza dönmüş         
18:35
4 aylık esaret! Acımasız koca, yeni evli karısına yapmadığını bırakmadı 4 aylık esaret! Acımasız koca, yeni evli karısına yapmadığını bırakmadı         
18:17
Eşini ve çocuğunu öldürüp hayatına son veren baba, ailesinden uzağa defnedildi Eşini ve çocuğunu öldürüp hayatına son veren baba, ailesinden uzağa defnedildi         
18:11
Çekimde göğsü görünen Çağla, bir de bu anları fark etmeden takipçileriyle paylaştı Çekimde göğsü görünen Çağla, bir de bu anları fark etmeden takipçileriyle paylaştı         
16:06
Cevap sorunun içinde saklıydı! Milyoner'e damga vuran yarışmacı heyecan kurbanı oldu Cevap sorunun içinde saklıydı! Milyoner'e damga vuran yarışmacı heyecan kurbanı oldu         
14:41
Plajda mavi bikinisiyle duş alan Ivana Sert tüm bakışları üzerine topladı Plajda mavi bikinisiyle duş alan Ivana Sert tüm bakışları üzerine topladı         
12:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2021 11:17:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Türk Telekom İstanbul 24 Saat Boostrace' gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement