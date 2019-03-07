Son Dakika Haberleri: Türk Telekom Kadınları Dijital Yarınlara Hazırlıyor

Türk Telekom Kadınları Dijital Yarınlara Hazırlıyor

2 saat önce

Türk Telekom, Türkiye'nin Endüstri 4.0 dönüşümünü desteklemek üzere hayata geçirdiği 'Yeni Nesil Gelecek Projesi' kapsamında kız öğrencilere 'Nesnelerin İnterneti' (IOT) alanında ileri teknoloji eğitimleri verdi.

Türk Telekom Kadınları Dijital Yarınlara Hazırlıyor, System.String[]
Türk Telekom, Türkiye'nin Endüstri 4.0 dönüşümünü desteklemek üzere hayata geçirdiği 'Yeni Nesil Gelecek Projesi' kapsamında kız öğrencilere 'Nesnelerin İnterneti' (IOT) alanında ileri teknoloji eğitimleri verdi. Ayrıca, toplumsal, bölgesel veya ekonomik olarak dezavantajlı kesimlerin bilgiye erişimini kolaylaştırmak amacıyla başlatılan 'İnternetle Hayat Kolay' projesi kapsamında bugüne kadar 24 bin 500 kadın dijital dünya ile tanıştı.

Bilgiye erişimde fırsat eşitliği ilkesini benimseyen Türk Telekom, kadınların hem ekonomik hem de sosyal yönden güçlenmelerini sağlayan projelerine devam ediyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde yapılan açıklamaya göre; şirketin Microsoft Türkiye ve Habitat Derneği işbirliği ile hayata geçirdiği 'Yeni Nesil Gelecek' sosyal sorumluluk projesi kapsamında bugüne kadar meslek lisesi ve meslek yüksekokullarında 114 kız öğrenciye eğitim verildi. Proje, Türkiye'de yazılım sektörünün büyümesine ve yenilik pazarının gelişmesine hizmet ederken aynı zamanda akıllı teknolojiler üretecek insan kaynağına da önemli bir yatırım niteliği taşıyor.

İHK projesi 24 bin 500 kadını internetle tanıştırdı

İnternet kullanma becerileri olmayan yetişkinlere İnternetle Hayat Kolay projesi ile internet okuryazarlığı eğitimleri vererek, Türkiye'deki dijital uçurumun azaltılması, katılımcıların güvenli internet, e-devlet kullanımı, e ticaret gibi konularda farkındalıklarının artırılmasına katkıda bulunan şirket, proje ile bugüne kadar 24 bin 500 kadını internetle tanıştırdığı bildirildi. Türk Telekom, Habitat Derneği ve UNDP iş birliğiyle yürütülen proje ile kadınlar hastane randevusu almak, ürünlerini sosyal medyada tanıtmak, çocuklarının internet kullanımına dair endişelerini gidermek, e-devlet şifresi ile işlemlerini yapabilmek gibi kazanımlar elde ettiler. Birleşmiş Milletler'in toplumsal cinsiyet eşitliği hedeflerini de destekleyen proje ile Türk Telekom, girişimci kadınların internetin olanaklarını kullanarak iş hayatına atılmasına da olanak sağladı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:58 Kaynak: İHA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sosyal Medyada Başlayan Tartışma Hastanede Bitti! Acilde Liseli Kızdan Neşterli Dehşet TSK, İnternet Paylaşımlarımı Engellemek İçin Hazırlık Yapmaya Başladı

Çocuklara Taciz Sanığına 11 Ay Hapis ve Erteleme 80'lerin Efsanesi Kara Şimşek, Yollara Geri Döndü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 13:09:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türk Telekom Kadınları Dijital Yarınlara Hazırlıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]