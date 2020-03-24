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Türk Telekom ‘kesintisiz iletişim’e hazır
27 dakika önce
Türk Telekom CEO'su Önal ""Birincisi çalışanlarımızın ve toplumumuzun sağlığı. İkincisi de kesintisiz iletişimin aksamadan devam edebilmesi" açıklamasında bulundu.
Türk Telekom CEO'su Önal ""Birincisi çalışanlarımızın ve toplumumuzun sağlığı. İkincisi de kesintisiz iletişimin aksamadan devam edebilmesi" açıklamasında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 05:36
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