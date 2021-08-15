Türk Telekom'la emlakta dijital dönüşüm

Türk Telekom, emlakta dijital dönüşümü sağlayacak projesiyi hayata geçirdiğini duyurdu. Hepsiemlak ile hayata geçirilen proje kapsamında, emlakçılara atanan mobil numaraların kendilerine ait şahsi numaralara yönlendirilmesiyle sağlanan raporlama, Hepsiemlak üyesi emlak ofislerinin satış verimliliğini ve iş hacmini artırdığı açıklandı.

Türk Telekom ve Hepsiemlak.com. iş birliği kapsamında Türk Telekom'un, 'Mobil ve Sabit Ses Entegre Çağrı Yönetimi' ile, Hepsiemlak kullanıcılarının web sitesindeki mobil numaralardan yaptığı aramaların, emlak danışmanlarına ait numaralara yönlendirilmesi sağlanıyor. Böylece Türk Telekom Veri Merkezi'nde konumlandırılmış yazılım aracılığıyla, yönlendirilen çağrılara ilişkin çağrı sayısı ve süresi gibi bilgileri içeren ayrıntılı raporlarla, emlak sektöründe fırsat takibi sağlanıyor.

"BU PROJENİN, ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE HIZLA YAYGINLAŞACAĞINI ÖN GÖRÜYORUZ"

Türk Telekom Stratejik Müşteriler Satış Direktörü Ahmet Çalık, " Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik etme misyonumuzla şirketlere en yenilikçi teknoloji çözümlerini sunmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda son olarak Hepsiemlak ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği çerçevesinde Türkiye'de ilk kez sabit ve mobil şebekelerin entegrasyonunu içeren bir platform hayata geçirdik. Bu platform ile sağlanan detaylı raporlama, satış verimliliğini ve hacmini artıracak dataları ortaya koyuyor. Emlak sektörünün verimliliğine büyük katma değer sağlayacak bu projenin, önümüzdeki dönemde hızla yaygınlaşacağını ön görüyoruz" dedi.

"ÇAĞRI KAÇIRMA ORANLARI SIFIRLANMIŞ OLACAK"

Hepsiemlak Genel Müdürü Zeynep Tandoğan ise söz konusu iş birliğiyle ilgili şunları söyledi:

"Emlak sektörünün dijital dönüşümüne öncülük eden bir marka olarak Akıllı Hat ürünümüz ile emlak ofislerimizin detaylı bir raporlama ile işlem hacimlerini artırdığını gözlemliyoruz. Bu sayede çağrı kaçırma oranları sıfırlanmış durumda. Bu da daha hızlı işlem ve kazanç anlamına geliyor. Hepsiemlak olarak hız, kalite ve güven üzerine kurulu vizyonumuzla teknoloji yatırımlarımıza önümüzdeki süreçte de devam edeceğiz."