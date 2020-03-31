Son Dakika › Ekonomi › Türk Telekom, Milli Dayanışma Kampanyası'na 40 milyon TL'yi aşkın bağışla katıldığını duyurdu. - Son Dakika Ekonomi
Türk Telekom, Milli Dayanışma Kampanyası'na 40 milyon TL'yi aşkın bağışla katıldığını duyurdu.
7 saat önce
Türk Telekom, Milli Dayanışma Kampanyası'na 40 milyon TL'yi aşkın bağışla katıldığını duyurdu.
Türk Telekom, Milli Dayanışma Kampanyası'na 40 milyon TL'yi aşkın bağışla katıldığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 05:38 Kaynak: AA
Son Dakika TFF'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 923 bin liralık destek Vakıf Katılım'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon TL destek Hazineye ait tarım arazilerinin kiraları 6 ay ertelendi Kiğılı'nın internet sitesinden market ürünleri satması sosyal medyada alay konusu oldu