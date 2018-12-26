Son Dakika Haberleri: Türk Telekom, Mobil İnternet Paylaşımından Ücret Almayacak

Türk Telekom, Mobil İnternet Paylaşımından Ücret Almayacak

2 saat önce

Türk Telekom, müşterilerinin kendi mobil internet paketlerini dizüstü bilgisayar, tablet gibi farklı cihazlarla "Kişisel Erişim Noktası/Hotspot" özelliğini kullanarak farklı cihazlarla paylaşmalarından herhangi bir ücret talep etmediğini bildirdi.

Türk Telekom, Mobil İnternet Paylaşımından Ücret Almayacak, System.String[]
Türk Telekom, müşterilerinin kendi mobil internet paketlerini dizüstü bilgisayar, tablet gibi farklı cihazlarla "Kişisel Erişim Noktası/Hotspot" özelliğini kullanarak farklı cihazlarla paylaşmalarından herhangi bir ücret talep etmediğini bildirdi.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamada, akıllı cep telefonlarında bulunan ve "hotspot" olarak adlandırılan "Kişisel Erişim Noktası" özelliğinin kullanımına 1 Ocak 2019'dan itibaren ücret getirileceği tartışmaları üzerine abonelerin doğru bilgilendirilmesi adına açıklama yapılmasının gerekli görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Türk Telekom, müşterilerinin kendi mobil internet paketlerini dizüstü bilgisayar, tablet gibi farklı cihazlarla 'Kişisel Erişim Noktası/Hotspot' özelliğini kullanarak farklı cihazlarla paylaşmalarından herhangi bir ücret talep etmemektedir. Ayrıca, Türk Telekom'un, herhangi bir Wi-Fi (kablosuz internet) ağına erişimin olmadığı durumlarda kullanıcıların cep telefonları vasıtasıyla 'Hotspot' özelliğini kullanarak aygıtlarını internete bağlayabilmelerinde herhangi bir aygıt sayısı sınırlaması da bulunmamaktadır." denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:58 Kaynak: AA

Türk Telekom, Ekonomi
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